La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv l'ottava puntata: le anticipazioni

Canale 5 propone oggi, venerdì 28 luglio 2023, a partire dalle 21.20, tre nuovi episodi della serie televisiva turca "La ragazza e l'ufficiale". Per Sura e Seyit è arrivato il giorno del matrimonio. Lo sposo, però, svanisce nel nulla, incastrato da Petro: per tornare dalla sua amata dovrà attraversare molte disavventure.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni del 28 luglio

Arriva il tanto atteso giorno del matrimonio tra Sura e Kurt Seyit, ma lo sposo tarda ad arrivare. Lei comincia a essere preoccupata e teme che possa essere accaduto qualcosa al suo amato. L'avvenimento più importante della sua vita sfuma e cominciano ad arrivare i primi segnali di ciò che sarebbe accaduto allo sposo: una misteriosa lettera parla di una fantomatica fuga di Seyit, in compagnia di una baronessa. L'artefice degli avversi eventi è in realtà Petro, che ha fatto catturare Seyit, imbarcato poco dopo su una nave diretta in Russia; e facendolo passare per traditore: una condizione che metterebbe in tal modo il protagonista di fronte alla morte. Sura incontra sua zia Nadya, giunta nel frattempo a Istanbul. La donna racconta alla protagonista del suo viaggio, in compagnia del marito e di Valentina, dalla Russia all’Inghilterra. Già affranta per la morte di Konstantin, Valentina si era poi ammalata e, di conseguenza, costretta a sbarcare. Nadya crede che possa adesso essere a Istanbul. Sulla nave, Seyit rammenta proprio un racconto di Sura, che gli aveva parlato di una lettera che zia Nadya aveva scritto alla polizia militare inglese. Seyit trae dunque ispirazione per un piano che salverebbe sè stesso e i suoi amici dalla morte.

Nel terzo e ultimo episodio della serata, Seyit torna a Istanbul dopo disavventure e settimane di viaggio. Il giovane uomo non vede l'ora di riabbracciare Sura e i suoi cari. Una minaccia, però, continua a bussare alla sua porta: Petro non demorde e vuole a tutti i costi incastrarlo nuovamente. Per quanto riguarda Sura, ha trovato lavoro in una farmacia e dunque un po' di autonomia, e, in più, insieme a Sabri e Galip, assiste i bisognosi.Continua comunque a desiderare ardentemente di rivedere Seyit e di ritrovare sua sorella Valentina, di cui non ha notizie da tempo. Quando si diffonde la notizia del ritorno di Seyit, in albergo si respira un clima elettrizzante.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

L'ottava puntata della serie "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi, venerdì 28 luglio 2023, dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand,