La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Nei nuovi episodi della serie televisiva turca "La ragazza e il generale", in onda oggi, venerdì 30 giugno 2023, dalle 21.20 su Canale 5, la guerra rende tangibili tutti i malumori del caso, provocando molti dissapori anche all'interno della stessa famiglia: il padre di Seyit accoglio in modo avverso la notizia della relazione tra il figlio e la russa Sura.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni del 30 giugno

Nel primo episodio della serata (il decimo della prima stagione) Sura è in apprensione per Tatya: il suo colorito è molto pallido, e un'emorragia provoca grande preoccupazione. La protagonista si avvale allora dell'aiuto di Celil: l'intervento di un medico risulta provvidenziale, ma l'eccessiva peridita di sangue provoca un aborto. Sura appare molto provata dall'accaduto: Petro resta vicino a lei, ma l'assenza di Seyit - che è andato a trovare la sua famiglia - pesa. Dal canto suo il protagonista maschile rivela l'identità della sua amata, ricevendo parere avverso del padre, in assoluto non simpatizzante dei russi. Petro dice alla ragazza che il parere della famiglia di Seyt sarà benevolo, ma le cose non stanno così.

Nel secondo episodio della serata, le tensioni politiche iniziano a pesare: in Crimea molte persone lasciano le abitazioni e si uniscono ai sovversivi. Il padre di Seyit, Mehmet Eminof, è preoccupato per la storia d'amore del figlio, ma vuole difendersi, mentre Mahmut vorrebbe fuggire con Havva. Petro soggiorna momentaneamente in una casa situata in un vigneto, mentre Tatya rischia la vita e comunica ai suoi amici che Misa è adesso un capo dei ribelli diretto verso la Crimea. In verità quest'ultimo agisce sotto copertura e in queste vesti propone ai sovversivi un'azione contro Seyit.

Nel dodicesimo episodio stagionale Seyit, Celil e Petro si uniscono e visitano i villaggi adiacenti per procurarsi le armi: una missioneche comporterà più di una difficoltà. Osman, fratello minore di Seyit, decide di portare a quest'ultimo le molte lettere che ha ricevuto durante il periodo in cui è stato in guerra. In questo modo Osman disobbedisce al padre, che vuole tenere a debita distanza la sua famiglia da quella di Sura. Ma la scelta del giovane potrebbe avere delle conseguenze. Quando Güzide ascolta di nascosto un colloquio tra Fatma e Yildiz decide di prendere una decisione netta. Anche Mahmut azzarda una soluzione complicata, che potrebbe condizionare la sua stessa famiglia.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

La quarta puntata della serie "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi, venerdì 30 giugno 2023, dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono visibili anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.