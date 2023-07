La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Canale 5 trasmette oggi, venerdì 7 luglio 2023, a partire dalle 21.20, tre nuovi episodi della serie televisiva turca "La ragazza e l'ufficiale". La serata ha inizio con il tredicesimo e ultimo episodio della prima stagione, seguito dai primi due della seconda stagione. Scopriamo quali sono i momenti salienti della serata.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni del 7 luglio

Sura decide di scrivere una lettera a Valentina, la sua sorella. Le sue parole sono d'amore e vicinanza, aggiungendo che l'accoglienza da parte della famiglia di Seyit è stata nei suoi confronti affettuosa e complice. Le cose, però, non stanno esattamente così. La ragazza sta contando i minuti che la separano da quello che è il suo unico obiettivo: quello di scappare via insieme al suo amato. Seyit nel frattempo fa ritorno in fattoria, con l'intenzione di parlare ancora una volta con i suoi genitori. Gli esiti, però, non sono positivi: per l'ennesima volta il giovane uomo si scontra con suo padre, con il quale il rapporto sembra ormai irrecuperabile. Seyit decide dunque di comunicare ai suoi familiari la sua vera intenzione, quella di partire insieme a Sura.



I ribelli intanto approdano all'abitazione degli Eminof: il loro obiettivo è Mehmet, che vogliono fare fuori. Mahmut avverte Seyit e Celil, che giungono a destinazione troppo tardi: i genitori di Seyit vengono uccisi. Anche altrove si consuma un dramma: mentre si trova nel muliono con Sura, Tatya ha un malore. Aiutata da Ismail e Seher, Sura prova a portarla da un dottore, ma la ragazza non ce la fa e perde la vita. Petro, intanto, trama alle spalle dei suoi amici e tenta di uccidere Misa. L'episodio viene intercettato da Osman: per non rischiare di farlo parlare, Petro lo uccide, dando la colpa a Misa. Una notizia che getta Seyit in uno stato di rabbia, che lo spinge a fare fuori Misa. Poco dopo si scopre che Osman è in realtà ancora vivo e suo fratello lo carica su una barca sulla quale viaggia anche Sura.



Seyit e Sura giungono finalmente a Istanbul, ma vengono cacciati dall'hotel in cui alloggiano, diventato nel frattempo quartier generale degli inglesi. La coppia conosce poi Yahya e la sua famiglia, che gli raccontano la loro storia, tanto simile a quella della famiglia di Seyit.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.