La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv la sesta puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, venerdì 14 luglio 2023, a partire dalle 21.20 su Canale 5, un nuovo appuntamento con la serie tv turca "La ragazza e l'ufficiale". Tra nuovi episodi che seguono Seyit e Sura, più diversi altri personaggi, alle prese con una sarabanda di eventi, durante difficili tempi di guerra.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni del 14 luglio

All'inizio del primo episodio della serata, vediamo Sura e Seyit fermarsi in un hotel e pernottare lì. Ma gli eventi bellici non lasciano tregua: i soldati si trovano ad Istanbul e uno di essi cerca di aggredire sessualmente una giovane donna che soggiorna proprio in quell'hotel. Seyit, con l'auto di Ali, uccide il soldato e con l'aiuto del proprietario dell'hotel fanno sparire il suo corpo che però in un secondo momento viene rocambolescamente trovato. Sura intanto si sente trascurata e si accorge che sta conducendo una vita molto lontana da quella che sognava. Con Seyit si è creata una sorta di incomunicabilità e teme seriamente che lui le stia nascondendo qualcosa. In giro per la città, Sura pensa che avrebbe bisogno di occupare il suo tempo in qualche modo.

Nel secondo episodio, dopo l'arresto del proprietario dell'hotel, Yahya, Seyit si impegna a farlo scagionare e in tale circostanza fa la conoscenza del tenente Billy, nipote di Yahya: in procinto di festeggiare il suo compleanno proprio all'interno della struttura alberghiera. La stessa sera, però, Ali deve consegnare un carico di armi. La festa si rivela particolarmente movimentata e si presenta, tra gli altri, la Baronessa Lola, che ha chiesto al suo amico Billy aiuto per far sbarcare Petro e Celil, nel frattempo suoi ospiti.

Nel terzo episodio della serata (e diciottesimo in assoluto) vediamo gli sviluppi della serata organizzata da Billy per il suo compleanno: il tenente, Seyit, Ali, Yahya e Galip, fanno uscire il carico di armi dalla struttura. Galip però sparisce improvvisamente. Sura, invece, spera tanto di rivedere la sua famiglia: riabbracciare la madre e le sue sorelle sembra essere diventato adesso il suo più grande desiderio. Celil nel frattempo è caduto nella depressione ed è in preda all'alcol. La situazione si fa molto critica, al punto che Seyit decide di intervenire in prima persona.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

La sesta puntata della serie "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi, venerdì 14 luglio 2023, dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono inoltre visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.