La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv la settima puntata: le anticipazioni

Oggi, venerdì 21 luglio 2023, a partire dalle 21.20, Canale 5, trasmette una nuova puntata della serie televisiva turca "La ragazza e l'ufficiale". L'evento centrale della serata è la proposta di matrimonio che Seyit fa a Sura. Ma tra la presenza di Petro, la figura della baronessa Lola e il traffico d'armi, per i due innamorati gli ostacoli non mancano.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni del 21 luglio

Nel primo episodio della serata, Sura e Seyit sono alla ricerca dei genitori della ragazza e chiedono informazioni in giro. Tornati all’hotel Cheref, trovano Ali e Yahya, che consegnano all'ufficiale una lettera scritta dalla baronessa Lola: quest'ultima comunica che le armi del contrabbando sono state sequestrate e che le recenti dinamiche hanno portato all'arresto di Galip. Seyit sa che deve adesso agire in modo segreto e risolutivo, tenendo Sura lontana dal suo piano, per evitarle qualsiasi pericolo. Intanto vediamo il tenente Billy approdare all’hotel e consegnare a Sura una lettera da parte di sua zia. Il testo dice che Valentina, sorella della ragazza si trova adesso a Istanbul. Per Sura si tratta di una bellissima notizia, in grado di darle conforto in un momento così complicato.

La serata prosegue con il secondo episodio. Sura non è disposta più ad ascoltare le cattive voci che Petro mette in giro su Seyit e glielo dice apertamente. La ragazza, però, è comunque preoccupata per il fidanzato, soprattutto perchè lo ha visto recarsi dalla baronessa Lola. Quest'ultima sta portando avanti il suo doppio gioco. Riza si incontra con Billy per intascare la sua parte nel contrabbando di alcolici e, dato che gli affari vanno bene, nell'attività viene coinvolto anche Alya. Nel frattempo Yahya chiede a Seyit di non rivelare a nessuno i segreti sul traffico di armi. Successivamente Seyit cena con Sura e tra i due affiorano delle tensioni; Ali invita il giovane uomo a riflettere sul suo rapporto con Sura. Yahya mette in guardia le donne di casa sulla figura e i comportamenti di Guzide.

Nel terzo e ultimo episodio della serata, Seyit chiede a Sura di sposarlo. Dopo il "sì" della ragazza i due fanno richiesta del nullaosta per il matrimonio, ma al contempo il tenente fa perquisire l'hotel. Guzide avverte Celil, che minaccia il tenente, dicendogli che potrebbe farlo rimpatriare. Per sistemare le cose Seyit è costretto a rivolgersi a Lola. Nel frattempo Petro viene a sapere delle nozze e decide di fornire informazioni al tenente, ma in cambio chiede di impedire le nozze tra Seyit e Sura. Quando Petro regala a Sura il fermaglio appartenente a Valentina, intercettato in un banco dei pegni, la protagonista spera ancora di poter riabbracciare la sorella.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

La settima puntata della serie "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi, venerdì 21 luglio 2023, dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.