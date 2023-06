La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Dopo la puntata della scorsa settimana, eccezionalmente in onda di giovedì, la serie televisiva turca "La ragazza e il generale" torna oggi, venerdì 22 giugno 2023, dalle 21.20 su Canale 5. Le strade di Seyit e Sura sono pronte a incrociarsi nuovamente, anche se i genitori della ragazza sono contrari alla loro relazione. Petro conferma intanto di essere un traditore dello Zar.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni del 23 giugno

La serata comincia con il settimo episodio stagionale e ci mostra un Seyit che, finalmente sveglio dallo stato d'incoscienza, si dirige verso Pietrogrado: arrivato sul posto, viene a sapere da Celil e Tatya che in città regna il caos e dopo aver visto lo Zar abdicare, i ribelli stanno devastando il luogo. Decisi a partire per la Crimea, Seyit e Cecil incontrano Petro, sorpreso di vedere Seyit sano e salvo. Preoccupato e irritato per la situazione, Petro si azione per fare un'imboscata sia a Misa che a Celil e Seyit: questi ultimi riescono però prontamente a fuggire. Scossa per le recenti notizie, Sura si dirige a casa della zia con la madre e le sorelle. Spostandoci in Crimea, vediamo Guzide scoprire che l’uomo di cui è innamorata non è un Eminof.

Nel secondo episodio della serata, Seyit, supportato da Celil e Tatya, giunge a Kislovodsk e si prepara a incontrare Sura, ma arrivato sul posto, trova la casa distrutta: inevitabile si presenta il terrore che possa essere morta. Dopo varie peripezie, però, i due giovani innamorati riescono a incontrarsi. L'emozione e lo sguardo verso il futuro sarà arginato dalla famiglia della ragazza: quando il tenente chiede la mano della sua amata, la famiglia di quest'ultima si mostra decisamente contrariata. Su altri fronti, Misa e’ stato catturato ed è adesso prigioniero dei ribelli, insieme ai genitori di Petro: quest'ultimo sarebbe, secondo molti, un traditore. Le cose non si mettono bene per il ragazzo. Zahide e i suoi figli aspettano il ritorno di Seyit in Crimea, a differenza di un perplesso Mirza.

La serata si chiude con il nono episodio stagionale e vede Petro mettere in salvo i propri genitori, ma il padre scopre l'amara verità: Petro è un traditore e può dirsi rinnegato dalla famiglia. Nel frattempo Seyit e Sura, si dirigono verso la Crimea, in compagnia di Celil e Tatya; un viaggio, questo, che fin dal principio preannuncia tutte le insidie del caso. La famiglia di Seyit continua impaziente ad attendere il giovane: la madre si abbandona all'emozione, ma il padre è molto più cauto, sottolineando che nell'ultima lettera Seyit faceva riferimento a una non meglio identificata promessa da onorare. Petro si dirige verso il Sud con un gruppo di rivoluzionari, con lo scopo di fermare il cammino di Seyit e Celil, ricattandoli dicendogli che Misa è un loro prigioniero. Ma quest'ultimo è stato liberato, e medita di dirigersi a sua volta verso il Sud.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

La terza puntata della serie "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi, venerdì 23 giugno 2023, dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi sono inoltre visibili visibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.