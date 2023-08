La ragazza e l'ufficiale, questa sera in tv l'undicesima puntata: le anticipazioni

In onda per la seconda settimana consecutiva di domenica, dopo essere stata per settimane trasmessa di venerdì, la serie televisiva turca "La ragazza e l'ufficiale", in onda oggi 13 agosto dalle 21.30 su Canale 5, vede la liberazione dal carcere di Seyit, che era stato condannato ingiustamente per l'omicidio della baronessa. Mentre l'Hotel sta per essere riaperto, il protagonista ha un'idea che potrebbe salvare la sua relazione con Sura.

La ragazza e l'ufficiale: anticipazioni del 13 agosto

Nel primo episodio della serata, la narrazione riprende otto mesi dopo l'incendio che ha disintegrato l'Hotel Cheref, e ritroviamo Seyit in prigione, accusato ingiustamente di aver ucciso la baronessa Lola. In procinto di essere giustiziato, il tenente Billy - responsabile con Petro del suo arresto - gli comunica che gli è stata concessa un’amnistia. Uscito di prigione, Ali e Yahya gli dicono che è stato Petro ad avergli concesso la libertà. Quest'ultimo è adesso socio di Yahya, titolare della metà dell’albergo. Il protagonista si mostra contrariato quando scopre che Celil ha convinto Sura a rinunciare di partire per l'Inghilterra: la ragazza si trova adesso a Istanbul. Seyit si appresta a recarsi a casa della persona con la quale ha condiviso per otto mesi la cella.

Nel secondo episodio Seyit si presenta a casa di Adil Suat, un suo compagno di cella che a differenza sua non ha ottenuto la grazia, per portare al fratello Lutfu un oggetto che apparteneva ad Adil. Giunto lì, scoppia un incendio nel quartiere di Eminonu, dove vivono Emine e la sua famiglia. Seyit li aiuta a salvarsi, ma le case sono compromesse. Ali e Yahya fanno trasferire Emine e sua figlia Murvet presso l'Hotel Cheref, proprio poco prima della riapertura della struttura. Una decisione che vede Petro molto contrariato.

Nel terzo episodio di questa sera, Sura vuole riavvicinarsi a Seyit e va da lui in lavanderia. Murvet li vede insieme e ne rimane molto delusa: quando incontra Murvet, però, non le dice il perchè di un tale turbamento. L'Hotel si appresta a riaprire e per l'occasione è annunciata una festa alla quale partecipano tutti i cittadini più illustri della città. Sura convince Seyit a partecipare alla serata, ma gli comunica anche che non vuole trasferirsi nella casa sulla lavanderia, perchè ancora non riesce a fidarsi pienamente di lui. Nel frattempo Celil e Alya decidono di divorziare, mentre Seyit prende una decisione importante: vuole sposare Sura e chiede aiuto ad Ali per l'organizzazione del matrimonio.

Dove vedere La ragazza e l'ufficiale in TV e in streaming

L'undicesima puntata della serie "La ragazza e l'ufficiale" va in onda oggi, domenica 13 agosto 2023, dalle 21.30 su Canale 5. Gli episodi sono visibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, in live streaming e on demand.