Il film romantico da vedere su Prime Video a Capodanno

About Fate - La scelta del destino

Ora che il Natale è alle spalle, attendiamo tutti i festeggiamenti di Capodanno, per salutare questo 2022 che - a livello di film e serie tv - non è certo stato avaro di titoli interessanti.

E allora, se per celebrare il nuovo anno state cercando su Prime Video un film che vi metta nell'umore giusto, forse dovreste considerare di guardare, a San Silvestro o anche prima, La scelta del destino (titolo originale About Fate), commedia romantica con Emma Roberts (nipote della diva Julia, e che forse avete visto in American Horror Story) e Thomas Mann, che invece non è parente dell'omonimo celebre scrittore.

In questa recensione riassumiamo brevemente la trama del film, senza spoiler, per poi spiegare come e perché, secondo noi, La scelta del destino sia il film giusto da vedere a Capodanno.

Di cosa parla "La scelta del destino"

Il film (che poi è un remake di un film sovietico del 1976 intitolato L'ironia del destino, oppure Buona sauna!) inizia il 30 dicembre. Da una parte della città, in un complesso residenziale, Margot si sveglia convinta che il suo fidanzato quella sera le farà la proposta di matrimonio che le consentirà di non essere quella a cui chiedono "e tu quando ti fidanzi?" al matrimonio della sorella in programma per l'ultimo dell'anno.

Da un'altra parte della città, in un complesso residenziale del tutto simile al precedente, Griffin si sveglia sapendo che quella sera farà la proposta di matrimonio alla fidanzata, nello stesso locale dove suo padre e suo nonno prima di lui hanno fatto la proposta di matrimonio alle future mogli proprio la sera del 30 dicembre.

E quindi, quella sera, in questa specie di pub-ristorante chiamato Bellingan's, vediamo Margot e Griffin alle prese con quella che potrebbe essere una delle sere più emozionanti della loro vita. Solo che... no, non vi diciamo nient'altro per non rovinare la sorpresa, vi diciamo solo di guardare il trailer di questo film se volete saperne di più.

Perché vedere "La scelta del destino" a Capodanno

About fate è il classico film romantico sul destino che guida l'amore. Sui segni, sulle coincidenze, sui colpi di fulmine, sugli equivoci, insomma su tutte quelle cose che ci si aspetta in un film di questo genere.

Al classico "repertorio" delle commedie d'amore, però, qui si aggiungono un paio di trovate niente male, che rendono La scelta del destino meno prevedibile della media, oltre che più godibile.

Poi, non stiamo parlando di un film che farà la storia di questo genere cinematografico come Love Actually o Il diario di Bridget Jones, ma se state cercando un film che vi faccia compagnia (e magari anche sospirare qua e là) durante una romantica cena di Capodanno, beh allora è sicuramente la scelta giusta.

Voto: 7