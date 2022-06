La scelta – The Choice, la trama del film in onda stasera su Canale 5

La scelta – The Choice va in onda oggi, martedì 14 giugno, alle 21.20 su Canale 5. Si tratta di una riduzione cinematografica di un successo letterario di Nicholas Sparks, re della letteratura romantica, destinata a un vasto pubblico di affezionati lettori. Leggiamo le anticipazioni di questo lungometraggio che racconta la travolgente passione tra Gabby e Travis.

La scelta – The Choice: le anticipazioni del film

La scelta è un romanzo di Nicholas Sparks del 2007. Uscito nel 2016, il film proposto questa sera da Canale 5 segna l’ennesimo adattamento tratto dai libri dello scrittore statunitense. Si tratta come sempre, di una storia ad altro tasso di romanticismo. Ci troviamo a Wilmington, Canada. Travis Shaw è un veterinario; Gabby Holland una studentessa di medicina che si è trasferita nella casa accanto a quella dell’uomo. La ragazza ha una relazione con Ryan, ma durante l’assenza di quest’ultimo, Travis e Gabby si innamorano follemente e si scambiano promesse d’amore eterno. Quando Ryan torna, Gabby comunica a Travis che probabilmente la loro non è una reale relazione eaccetta dunque la proposta di matrimonio di Ryan. Ma anche Travis ha una fidanzata, Monica, che afferma di sapere della sua avventura sentimentale e che dovrebbe lottare se davvero tiene a Gabby. Nel frattempo quest’ultima e Ryan si lasciano. Successivamente Travis e Gabby coronano il loro sogno d’amore: arriva il matrimonio e anche due figli. Tutto sembra andare a meraviglia, quando un inaspettato incidente rende avverso il loro destino. Ma forse sarà ancora possibile lottare in nome dell’amore. Il film è diretto da Ross Katz e interpretato da Teresa Palmer e Benjamin Walker.

Dove vedere La scelta – The Choice

Il film La scelta – The Choice viene trasmesso da Canale 5 martedì 14 giugno a partire dalle 21.20. Il film è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.