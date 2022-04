"La scogliera dei misteri" su Rai1: le anticipazioni della prima puntata

Nel prime time di Rai 1, martedì 12 aprile, debutta in prima tv la serie francese “La scogliera dei misteri”. Forte del buon riscontro ottenuto da Morgane - Detective Geniale (trasmessa lo scorso autunno), la rete ammiraglia di Viale Mazzini pesca ancora dai nostri cugini d’Oltralpe. Stavolta le atmosfere si fanno ancora più cupe: uno strano evento porta a galla un drammatico delitto passato. Scopriamo di più su questa nuova miniserie a tinte crime che colorerà con suspense, azione e colpi di scena i prossimi martedì sera di Rai 1.

La scogliera dei misteri, prima puntata: anticipazioni e trama

“La scogliera dei misteri” (titolo originale: “Jugée coupable”, in italiano Dichiarata colpevole) è composta da 6 episodi trasmessi in tre puntate totali. Nella prima puntata in onda martedì 12 aprile si dipana la misteriosa trama. La protagonista è Lola Brémond (interpretata da Garance Thénault), una ragazza di Bordeux che si reca in Bretagna per un colloquio di lavoro come assistente del manager all’Hotel des Roches Blanches. Giunta sul posto, nessuno sembra sapere nulla del suo appuntamento e, come se non bastasse, la giovane legge di un omicidio avvenuto ben 25 anni prima: la vittima si chiamava Manon Jouve e aveva una impressionante (ma forse non casuale) somiglianza con la stessa Lola. Successivamente si scoprirà che la morte di quella donna è strettamente collegata alla vita della ragazza. Ma gli inquietanti eventi sembrano appena cominciati…

Dove vedere la fiction in tv e in streaming (martedì 12 aprile)

I primi due episodi di “La scogliera dei misteri” vanno in onda martedì 12 aprile in prima tv alle 21:20 su Rai 1 e in live streaming e on demand su Raiplay.