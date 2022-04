La scogliera dei misteri, le anticipazioni della seconda puntata

Martedì 19 aprile torna in onda la miniserie francese “La scogliera dei misteri”, fresca di debutto in prima tv su Rai 1. Continueremo a seguire le vicende della giovane protagonista Lola, alle prese con un misterioso omicidio avvenuto 25 anni prima. Ecco tutte le anticipazioni della prossima puntata, che conterrà gli episodi 3 e 4 della prima stagione.

La scogliera dei misteri, le anticipazioni della prossima puntata

Nel primo appuntamento di questa miniserie - trasmesso da Rai 1 martedì 12 aprile - abbiamo visto la protagonista, Lola, giungere in Bretagna per un colloquio di lavoro. Arrivata sul posto, la ragazza legge la notizia di un omicidio avvenuto anni prima e scopre che la vittima dell’atroce delitto fu la madre. Nel primo episodio in onda martedì prossimo scopriremo, attraverso un’attenta ricerca, che Lola non ha detto la verità alla polizia: non solo la ragazza sapeva bene di essere stata adottata ma era anche a conoscenza del brutale omicidio di sua madre. Inizialmente empatico, il capitano Neuville farà arrestare la ragazza. Nell’episodio successivo, Lola riporta a Jourdan la versione del giornalista Lafont, ma le prove scarseggiano. Il caso Manon viene dunque riaperto e la polizia è ben intenzionata a trovare l’assassino.

Quando vedere la serie in tv e streaming (martedì 19 aprile)

Il terzo e il quarto episodio de “La scogliera dei misteri” vanno in onda martedì 19 aprile in prima tv alle 21:25 su Rai 1 e in live streaming e on demand su Raiplay.