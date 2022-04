La scogliera dei misteri: le anticipazioni dell’ultima puntata

In prima tv su Rai 1 appuntamento conclusivo con “La scogliera dei misteri”, la miniserie di genere thriller con un congegno narrativo che scava in un passato torbido e misterioso. Cosa si nasconde dietro l’omicidio di Manon? Per Lola arriva l’ora della verità, ma un pericolo potrebbe compromettere la sua stessa vita. Ecco le anticipazioni dei due episodi finali in programma stasera, martedì 26 aprile 2022, nel prime time della prima rete.

Anticipazioni puntata finale: come terminerà la storia di Lola

Ultime puntate de “La scogliera dei misteri”, produzione franco-belga trasmessada Rai 1 per tre serali martedì. Nel primo episodio in onda martedì 26 aprile questa vediamo Georges Battaglia sopravvivere al tentato omicidio. Non senza titubanze l’uomo rivela alla protagonista della fiction, Lola, tutta la verità sul suo rapporto con Manon. Anche i figli di Georges, Eric e Inès, devono fare i conti con il passato del padre, ma soltanto uno dei due riesce a perdonarlo. Nella seconda e ultima puntata della serata - nonché dell’intera serie - vanno avanti le indagini sull’assassinio di Manon. Mentre i particolari vengono faticosamente a galla, un nuovo evento scombina le carte: Lola viene ritrovata in stato incosciente nella piscina dell’hotel. La giovane donna lotta tra la vita e la morte.

Dove vederlo in tv (martedì 26 aprile)

Il quinto e il sesto episodio di “La scogliera dei misteri”- gli ultimi della miniserie - vanno in onda martedì 26 aprile in prima tv alle 21:25 su Rai 1 e in live streaming e on demand su Raiplay.