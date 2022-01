La Sposa, le anticipazioni dell’ultima puntata

Terza e ultima puntata con la fiction di Rai 1 La Sposa, domenica 20 gennaio 2022. Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, il racconto televisivo che vede protagonisti, tra gli altri, Serena Rossi e Giorgio Marchesi si appresta a svelare al pubblico la conclusione di una storia ambientata nel passato, ma con tematiche attualissime: l’emancipazione femminile, la parità di genere e il rispetto delle differenze socio-culturali. Al centro, una donna coraggiosa e forte, le sue vicissitudini, il riscatto sociale ma anche la sua struggente storia d’amore.

La Sposa, le anticipazioni della terza e ultima puntata

Italo e Maria tornano a trovare un equilibrio dopo un po' di complicazioni, ma i colpi di scena non mancano. Paolino si recherà di nascosto nel cortile, incuriosito da una sagoma, ma scoppia un incendio che mette in pericolo la sua vita. Quando Italo vede suo figlio in pericolo, interviene per salvarlo dalle fiamme, ma Italo muore lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Maria.

Maria si ritrova incinta e vedova. I problemi non mancano, così si vede costretta ad affidare il piccolo Paolino a Nunzia per un ricovero che purtroppo durerà più a lungo del previsto. Quando Maria esce dall'ospedale scopre che Paolino è stato affidato a un istituto per volere di Antonio e lei combatterà per la libertà di Paolino. Alla fine, diventata mamma della piccola Vittoria, Maria deciderà di realizzare anche il sogno di Italo e Vittorio, fondare la prima cooperativa gestita tutta da donne.

La Sposa, la trama

La giovane donna calabrese per garantire un futuro migliore alla sua famiglia decide di accettare il matrimonio per procura con un agricoltore vicentino e trasferirsi al Nord. Siamo nell’Italia, degli anni ’60, anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni sociali in tutti i campi, dal costume alla politica. Il Paese è nel pieno del boom economico, ma in alcune zone, al Sud, sono ancora diffuse pratiche arcaiche come quella dei matrimoni per procura. La Sposa racconta una storia ambientata nel passato, ma che parla di tematiche attualissime: l’emancipazione femminile, la parità di genere e il rispetto delle differenze socio-culturali. Al centro, una donna coraggiosa e forte, interpretata da Serena Rossi, le sue vicissitudini, il riscatto sociale ma anche la sua struggente storia d’amore.