Chi sono i personaggi de ‘La Sposa’, la nuova serie di Rai 1: attori, ruoli e cast

Serena Rossi, Giorgio Marchesi, Maurizio Donadoni sono alcuni degli attori de La Sposa, la nuova serie di Rai 1 in partenza domenica 16 gennaio.

La Sposa, la trama

La giovane donna calabrese per garantire un futuro migliore alla sua famiglia decide di accettare il matrimonio per procura con un agricoltore vicentino e trasferirsi al Nord. Siamo nell’Italia, degli anni ’60, anni di grandi cambiamenti e di trasformazioni sociali in tutti i campi, dal costume alla politica. Il Paese è nel pieno del boom economico, ma in alcune zone, al Sud, sono ancora diffuse pratiche arcaiche come quella dei matrimoni per procura. La Sposa racconta una storia ambientata nel passato, ma che parla di tematiche attualissime: l’emancipazione femminile, la parità di genere e il rispetto delle differenze socio-culturali. Al centro, una donna coraggiosa e forte, interpretata da Serena Rossi, le sue vicissitudini, il riscatto sociale ma anche la sua struggente storia d’amore.

La Sposa, attori e personaggi

Di seguito gli attori de La Sposa e il ruolo che interpretano nella serie tv.

Maria (Serena Rossi) Maria è una giovane donna del Sud che, per garan - tire un futuro ai fratelli e alla madre, accetta un matrimonio per procura trasferendosi nel Nord Italia a vivere con un uomo che ha sposato ma che non conosce, Italo. Nonostante il duro lavoro in campagna, le ostilità dovute al suo essere donna e meridionale, il rifiuto iniziale del marito Italo, Maria non si arrende. Anzi, resiliente, cerca di migliorare la vita di tutti: a casa, a cominciare da Paolino, il figlio di Italo e della sua prima moglie; e sul lavoro, battendosi per i diritti delle lavoratrici e rivendicando, già in quegli anni, la parità di genere. La sua è una rivoluzione lenta che si basa sull’inclusione e sull’ascolto.

Italo (Giorgio Marchesi) Orfano fin da bambino, Italo è cresciuto con lo zio Vittorio. Dopo la scomparsa della moglie Giorgia, vive chiuso nel suo dolore nella speranza di ritrovarla e, quando scopre che lo zio ha organizzato per lui un matrimonio per procura, va su tutte le furie. Non vuole saperne di Maria, la giovane donna del Sud che gli è stata imposta come moglie. Spesso si ubriaca nel bar del paese, dove si vocifera che sia stato proprio lui a causare la scomparsa della prima moglie e che l'abbia uccisa a causa di un presunto tradimento. Con il tempo, però, Italo inizia a sciogliere la sua corazza e ad apprezzare la cura che Maria ha per tutti loro e, in particolare, per suo figlio Paolino.

Vittorio (Maurizio Donadoni) Vittorio è la forza della tradizione. Sembra essere legato alla sua terra e alle sue proprietà più che alle persone. Pur di assicurarsi una discendenza che possa lavorare la terra anche dopo la sua morte e garantire un futuro alla dinastia Bassi, organizza un matrimonio per procura per il nipote Italo, ancora sconvolto per la scomparsa della moglie. Nonostante il nipote si mostri contrario e non voglia saperne di Maria, la sua nuova moglie, pretende che la metta incinta. Vittorio tratta Maria come una serva ma, pian piano, si rende conto delle sue capacità organizzative, amministrative e pratiche e, pur senza darle la soddisfazione di un complimento, inizia a delegarle molti incarichi.

Paolino (Antonio Nicolai) Paolino è il figlio di Italo e della sua prima moglie. È un bambino di dieci anni, dolce e intelligente, che soffre di una forma di epilessia. Dopo la scomparsa della madre, si è chiuso sempre più in se stesso, dorme nelle stalle della tenuta, parla a mala pena e ha smesso di andare a scuola. Grazie all’arrivo di Maria e al suo modo di approcciarsi affettuoso e sincero, si convince a tornare a vivere in casa e a riprendere a studiare.

Antonio (Mario Sgueglia) Antonio è il primo amore di Maria. Prima di partire per il Belgio in cerca di fortuna, le aveva chiesto di aspettarlo, ma Maria non ha avuto sue notizie per molto tempo. Quando torna in Italia, è diventato un rampante imprenditore edile e decide di coinvolgere nella sua attività Giuseppe, il fratello minore di Maria. Antonio ha grandi progetti. Primo tra tutti, riconquistare Maria, ormai sposa di un altro. Ma ha anche grandi ombre. Cosa è disposto a fare per ottenere quello che vuole?

Nunzia (Antonella Prisco) Nunzia è una ragazza dello stesso paese di Maria che, proprio come lei, è dovuta andare a vivere al Nord. Anche lei si è sposata per procura, con il proprietario del bar. Già mamma, è in attesa di un altro figlio e diventa per Maria uno dei punti di riferimento nella sua nuova vita.

Carla (Claudia Marchiori) Carla è una contadina semplice con una grande coscienza civile e politica. È convinta che il mondo stia cambiando, che le donne abbiano diritto alla parità di genere ed è pronta a tutto per portare avanti i suoi ideali, che condivide con il compagno Bruno. Amica e punto di riferimento per Maria, è lei ad accompagnarla dalla maestra di Paolino, per convincerla a far sostenere al bambino l’esame per rientrare a scuola. Ed è lei la prima a parlare a Maria dei diritti delle donne e dei lavoratori.

Giuseppe (Matteo Valentini) Giuseppe è il fratello minore di Maria. Vive il matrimonio della sorella e il conseguente trasferimento al Nord come un tradimento. Maria cerca di rassicurarlo e si raccomanda con lui affinché studi, perché solo con lo studio potrà diventare e fare quello che più desidera nella vita. A distrarlo arriva, però, Antonio, l’ex fidanzato di Maria, che lo coinvolge nella sua attività imprenditoriale portandolo al suo seguito al Nord.

Luisa (Giulia D’Aloia) Luisa è la sorella più piccola di Maria ed è fidanzata con Rocco. È a lei che Zi’ Michele pensa quando si tratta di offrire una sposa all’esigente Vittorio Bassi. Per consentirle di continuare a vivere il suo amore, Maria si offre di prendere il suo posto. E ottiene che vengano organizzate anche le sue nozze.

Filomena (Mariella Lo Sardo) È la mamma di Maria, Luisa e Giuseppe. Dopo la morte del marito, nonostante si dia da fare con il lavoro, non riesce a pagare i debiti della famiglia. E nulla può contro il matrimonio per procura della figlia.

Zi’ Michele (Saverio Malara) e Carmela (Matilde Piana) Marito e moglie, sono loro a organizzare in paese i matrimoni per procura delle ragazze con gli uomini del Nord. La famiglia di Maria è in debito con loro e non perdono occasione per ricordarlo e farlo pesare.