La storia: quando inizia, trama, quante puntate sono, cast

Francesca Archibugi porta in televisione, su Rai 1, un caposaldo della letteratura italiana del Novecento: "La storia" di Elsa Morante. Già adattato nel 1986 da Luigi Comencini, il romanzo segue Ida Palumbo, una maestra elementare rimasta vedova, che attraversa con fatica una fase critica di Storia italiana (dal 1941 fino al termine della seconda guerra mondiale). Ad interpretare la protagonista è Jasmine Trinca.

Quando inizia La storia

La miniserie televisiva tratta dal capolavoro letterario di Elsa Morante verrà trasmessa da Rai 1 nel corso del primo semestre del 2024. Le date precise della messa in onda non sono ancora state stabilite.

La storia: numero di puntate

Diretta da Francesca Archibugi, che adatta con Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Francesco Piccolo il celebre romanzo di Elsa Morante, "La storia" è una miniserie televisiva composta da quattro puntate, trasmesse da Rai 1 nel corso di altrettante prime serate.

Trama e anticipazioni

La vicenda comincia nel 1941, a Roma. La protagonista è Ida Palumbo, una maestra elementare rimasta vedova, madre di un adolescente di nome Nino. La donna ha preso una decisione non facile: nascondere le proprie origini ebraiche a causa delle leggi razziali che si stanno sempre più diffondendo. Una sera, tornando a casa, Ida è vittima di una violenza da parte di un soldato tedesco. Sotto shock e umiliata, scopre poi di essere incinta. Dopo nove mesi nasce il piccolo Useppe, che riceve attenzioni e amore anche dal suo fratello maggiore. Nel 1943, durante il bombardamento di San Lorenzo, la casa della donna viene distrutta. Mentre la Palumbo e Useppe vengono accolti in un ricovero per sfollati a Pietralata, Nino si arruola prima nelle camicie nere, poi viene spinto a partecipare alla lotta partigiana. Per Ida comincia una lotta alla sopravvivenza, durante la quale non smette mai di sperare in un domani migliore. Quando la guerra finisce, Ida, Nino, Useppe e il cane Bella si ritrovano, facendo i conti con ciò che resta.

Cast e personaggi

Scopriamo chi sono gli attori principali della miniserie Prodotta da Roberto Sessa per Picomedia, in coproduzione con Thalie Images e in collaborazione con Rai Fiction:

Jasmine Trinca

Elio Germano

Valerio Mastandrea

Asia Argento

Lorenzo Zurzolo

Francesco Zenga

Enzo Casertano

Lukas Zumbrock

Giselda Volodi

La storia in tv e in streaming

La miniserie televisiva "La storia" andrà onda su Rai 1 in prima visione assoluta. Gli episodi della serie saranno inoltre disponibili per la visione - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.