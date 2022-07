La strada del silenzio su Canale 5: anticipazioni, trama e cast

Mercoledì 13 maggio (ore 21.20) parte su Canale 5 la serie televisiva greca La strada del silenzio. Tredici episodi all’insegna di tensione e colpi di scena. La storia di uno scuolabus sparito nel nulla (e contenente nove bambini appartenenti a famiglie benestanti) porterà a galla segreti e bugie, parallelamente alle indagini. Scopri tutte le anticipazioni di questa serie.

La strada del silenzio è una serie di produzione greca composta da 13 episodi, in onda il mercoledì su Canale 5, a partire dal 13 luglio 2022. Prima serie ellenica a sbarcare nella prima serata televisiva della nostra televisione, si tratta di una storia caratterizzata da venature thriller, carica di mistero e tensione, ma ispirata anche dalla leggenda di origine tedesca “Il pifferaio di Hamelin”. Ci troviamo ad Atene. La vicenda inizia con un terribile evento: uno scuolabus all’interno del quale ci sono nove bambini, l’autista e un inserviente sembra essere svanito nel nulla. La polizia comincia a indagare e, anche considerando che le famiglie dei piccoli coinvolti sono tutte benestanti, comunica che abbiamo a che fare con dei sequestratori. Una giovane giornalista di nome Thaleia viene contattata dai rapitori (forse perché due dei bambini appartengono alla sua famiglia). Ma non tutto è ciò che sembra e poco per volta si manifesta un sistema complesso fatto di intrighi, false piste, segreti e tensioni.

Il cast

La strada del silenzio è firmata dagli autori Petros Kalkovalis e Melina Tsampanis ed è diretta da Vardis Marinakis. Il cast è formato da: Penelope Tsilika nei panni della giornalista Thaleia Karouzou, che suo malgrado finirà in una complicata storia; Dimitris Lalos, nel ruolo di Nasos Oikonomidis, detective del Dipartimento della Procura per i crimini contro la vita; Anthi Efstratiadou, che interpreta Athina Karouzou, sorella maggiore di Thaleia; Christos Loulis, come Vasilis Totsis, marito di Athina; Antonis Kafetzopoulos interpreta Spyros Karouzos, padre di Thaelia e Athina; Marisha Triantafyllidou è Ioulia Xenou, seconda moglie di Spyros. Tra gli altri attori Vicky Papadopoulou, Giannos Perlegas, Mirto Alikaki, Nikolas Papagiannis, Hristina Heila-Fameli.

Dove vedere la fiction in tv e in streaming (mercoledì 13 maggio)

Le puntate de La strada del silenzio vanno in onda il mercoledì, a partire dal 13 luglio, alle 21:20 su Canale 5 e in live streaming e on demand su Mediaset Play.