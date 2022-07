La strada del silenzio: anticipazioni del 27 luglio

Mercoledì 27 luglio va in onda alle 21.20 su Canale 5 la terza puntata de La strada del silenzio. Tredici episodi all’insegna di tensione e colpi di scena. La storia di uno scuolabus sparito nel nulla (e contenente nove bambini appartenenti a famiglie benestanti) porterà a galla segreti e bugie, parallelamente alle indagini. Scopri tutte le anticipazioni di questa serie.

La strada del silenzio: anticipazioni degli episodi 7, 8 e 9

Il titolo del primo episodio della serata è “Segreti di famiglia”. Niketas fa un appello in tv chiedendo la liberazione dei bambini e successivamente confida a Manto di averla tradita con Athena. Manto prima lo caccia di casa, poi va a casa della donna e tra le due nasce una lite furibonda. Intanto Nasos e i suoi uomini pedinano Michalis, con la speranza di trovare degli indizi utili. Thalea, invece, legge un articolo sulla morte di un tale Tzimakis: un successivo colloquio con il giornalista che l’ha scritto rivela un importante segreto.

Nell’episodio “Vecchie storie” Vasilis scopre che Athena continua a frequentare l’ex marito e lo rivela a Thalea. Anche se quest’ultima viene sollevata dall’incarico di informatrice di Nasos, fornisce delle fondamentali prove per trovare i legami fra il rapimento e un episodio di morte sul lavoro verificatosi alla cava di Spyros. Nel frattempo Michalis continua a essere pedinato da Nasos.

Nel terzo e ultimo episodio della serata, “L’orchestratore”, veniamo a conoscenza della vera storia di Iasonas (ovvero Vasilis): dalla prematura scomparsa dei genitori alla fuga da Vathy, dal cambio di identità all’incontro con Michalis. L’uomo comincia poi a indagare su Spyros Karouzos, che sospetta essere il responsabile della misteriosa morte del padre e della madre: successivamente ne sposa addirittura la figlia, entrando ufficialmente nella sua famiglia.

Dove vedere la fiction in tv e in streaming (mercoledì 27 luglio)

I tre nuovi episodi de La strada del silenzio vanno in onda mercoledì 27 luglio alle 21.35 su Canale 5 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.