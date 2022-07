La strada del silenzio: ecco la leggenda da cui è tratta la serie tv

“Il pifferaio di Hamelin” è una leggenda tedesca resa celebre nell’Ottocento dalla fiaba dei fratelli Grimm. Da mercoledì 13 luglio va in onda su Canale 5 una serie televisiva di produzione greca: “La strada del silenzio”. Pur muovendosi tra thriller e giallo, la storia parte proprio da quella fiaba nera. Leggiamo la storia di questa vicenda che continua a colpire.

La strada del silenzio, la leggenda dietro la serie televisiva

“Il pifferaio di Hamelin” è conosciuta come fiaba dei fratelli Grimm, ma ha in realtà una storia antica e complessa. Il primo riferimento a questa leggenda si trovava sulla vetrata di una chiesa della città di Hamelin (Bassa Sassonia), secondo gli studiosi risalente al 1300. Le immagini mostravano un pifferaio in compagnia di diversi bambini vestiti di bianco. Gli studiosi hanno dedotto che questa vetrata sia stata creata come ricordo di un drammatico evento realmente accaduto. Una storia però incerta e contenente svariate ipotesi circa gli avvenimenti di Hamelin.

La prima trascrizione sulla leggenda risale allo studioso di controversie religiose Richard Rowlands Verstegan (1548-1636), che narra di una città (Hamelin) invasa dai topi e di bambini perduti. L'accaduto interessò Johann Wolfgang von Goethe al punto che nel 1803 scrisse una poesia su questa leggenda, citandola nel suo 'Faust'. La versione fiabesca diede notorietà alla storia ed è quella che generalmente viene ancora oggi tramandata. scritta dai fratelli Grimm, maestri proprio nel rielaborare le fiabe della tradizione popolare tedesca.

La vicenda è quella di un suonatore di piffero magico. Il suo borgomastro gli chiede di utilizzare il suo strumento per allontanare dalla città di Hamelin i tanti ratti che hanno invaso quei luoghi. Il pifferaio esegue gli ordini, ma nessuno ha intenzione di pagargli il suo lavoro. Trama così una tremenda vendetta e, sempre con il suo piffero magico, cattura tutti i bambini del luogo, portandoli via con sé e non lasciando traccia alcuna. Nel corso del tempo questo racconto è stato protagonista di ulteriori adattamenti letterari, ma anche di tante riduzioni cinematografiche e televisive. Per non parlare di audiovisivi che si sono ispirati alla leggenda per dare spunto a nuove storie: è il caso della serie televisiva greca “La strada del silenzio”, in onda a partire da mercoledì 13 luglio su Canale 5. Anche in questo caso tutto ha inizio con una misteriosa sparizione di un gruppo di bambini.

