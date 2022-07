La strada del silenzio: anticipazioni del 3 agosto

Mercoledì 3 agosto va in onda alle 21.20 su Canale 5 la quarta e ultima puntata de La strada del silenzio. Ben quattro episodi, dove si verificano eventi di grande importanza: anche se Michalis viene arrestato, il caso di rapimento dei piccoli non è ancora risolto. Ha dunque luogo uno scontro finale tra polizia e orchestratore. Scopriamo tutte le anticipazioni della serata.

La strada del silenzio: anticipazioni degli episodi 10, 11, 12 e 13

Il titolo del primo episodio della serata è "Countdown". Scampato l'arresto, Michalis fa ritorno al nascondiglio. Lui e il misterioso "orchestratore" vogliono chiudere la vicenda che li vede protagonisti: contattano la polizia, fissando il riscatto desiderato e la data di scadenza. Soltanto a questo punto della vicenda Thalia scopre con Michalis è uno dei rapitori; la donna riceve anche una confessione da parte di Athena, che le comunica il perchè della rottura con Vassilis. Mentre i Karouzos sono sconcertati dalla corruzione nella comunità di Vathi, uno dei bambini rapiti si ammala. Nell'episodio "Braccato" Nasos e Thalia studiano i collegamenti tra il rapimento dei bambini e il vecchio caso dell'incidente d'auto. Mentre i casi di corruzione portano a diversi arresti ed estradizioni, si crea una frattura tra l' "orchestratore" e Michalis quando quest'ultimo decide di portare il bambino malato in ospedale. A causa di questo spostamento l'uomo viene intercettato dalla polizia. Nell'episodio "Strade separate" vediamo la liberazione del piccolo Alkis. Quando Manto e Nikitis riabbracciano il bambino, l'emozione è grande. Michalis viene arrestato, ma non ha intenzione di collaborare con la giustizia. Atena è preoccupata dalla scomparsa di Petros e al contempo Vassilis la convince a consegnare agli autori la loro quota di riscatto per la consegna di Aristea. Le indagini di Thalia producono una verità sconvolgente. Il titolo dell’ultimo episodio della serie è “Caccia all'uomo”. Athena non è convinta della decisione di Petros di consegnare i soldi a Vassilis: l'episodio è destinato a colpire molto la famiglia Karouzos. Michalis è sempre più deciso a confessare la verità, ma i rapitori aspettano le indicazioni finali dell'orchestratore. La polizia raggiunge il nascondiglio, ma l'orchestratore non vuole darsi per vinto.

Dove vedere La strada del silenzio in tv e in streaming (mercoledì 3 agosto)

Gli ultimi quattro episodi de La strada del silenzio vanno in onda mercoledì 3 agosto alle 21.20 su Canale 5 e in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.