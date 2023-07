La Talpa, Vladimir Luxuria smentisce le voci sulla conduzione: "Nessun segnale da Mediaset"

Nella giornata di oggi è stata diffusa una notizia che vedrebbe Vladimir Luxuria come conduttrice della nuova e attesissima stagione de "La Talpa", programma di intrattenimento che dovrebbe giungere il prossimo autunno sui canali Mediaset, a distanza di 16 anni dall'ultima edizione dello show. Da sempre condotta da Paola Barale, ora la trasmissione potrebbe essere guidata da un altro volto noto al grande pubblico, che di recente ha vestito i panni di opinionista nell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi al fianco di Ilary Blasi ed Enrico Papi. Nelle ultime ore, dopo aver letto l'indiscrezione riportata da TvBlog, Luxuria ha smentito ogni suo coinvolgimento nel progetto.

Vladimir Luxuria: "Nessun segnale"

È stata la diretta interessata a voler chiarire la questione e mettere un freno ai rumor di oggi: “La Talpa? Ho letto anch’io la notizia ma credo che non ci sia assolutamente alcun fondamento. Ad oggi non ho ricevuto alcun segnale, quindi, credo si tratti solo di gossip. Bisogna però sempre essere riconoscenti verso chi ti fa una proposta lavorativa. Sarei pronta a condurre qualsiasi trasmissione”. Queste le parole dell'opinionista pronunciate ai microfoni di Tag24.

Dopo la sua smentita viene da chiedersi chi potrebbe condurre il programma. Ricordiamo che di recente Pier Silvio Berlusconi sembra aver cambiato idea sull'allontanamento di Barbara D'Urso da Mediaset, tanto da volerle affidare una parte di spicco ne La Talpa. Che possa essere lei la nuova presentatrice del reality? Potremmo vederla anche come opinionista o in un'altra trasmissione, perché per il momento nulla è stato confermato e chiarito. Qualche tempo fa, quando Maria De Filippi era ancora coinvolta nella produzione dello show televisivo con la sua Fascino, erano emersi anche i nomi di Gerry Scotti e Silvia Toffanin, presentatrice del talk show Verissimo.