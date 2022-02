La vita degli altri: Bruno Barbieri in un viaggio tra le “vite imitate”

Bruno Barbieri debutta sul grande schermo con una produzione indipendente, intraprendendo un viaggio psicologico nel mondo dei sosia dei personaggi famosi in un racconto introspettivo, emozionante, divertente ma anche, a tratti, inquietante. L’appuntamento con la prima tv assoluta è stasera su Sky Uno a partire dalle 20:10.

Sosia – La vita degli altri: il docu-film

In questo suo esordio cinematografico chef Bruno Barbieri recita sé stesso e ci presenterà Antonello Rossi - suo sosia - per poi andare a scoprire i segreti dell’inquietante mondo dei doppelgänger. La sua “copia” Antonello non è infatti solo un sosia a livello fisico, ma ha impostato la sua vita completamente su quella del suo idolo, imitandone l’abbigliamento, lo stile di vita, la casa, i viaggi. Lo stesso hanno fatto gli altri sosia che conosceremo nel corso del docu-film, da Bono Vox a Chuck Norris, da Monica Bellucci a Michael Jackson, da Freddie Mercury a J-Ax. Oltre al rapporto personale dello chef con il suo “clone”, dunque, scopriremo un mondo di persone che hanno annullato completamente le proprie vite, impostandole su quelle delle star e non riuscendo più a distaccarsene. Ideato dallo stesso Barbieri e realizzato da Salvo Spoto, il documentario “Sosia – La vita degli altri” vuole dunque raccontarci da un lato una storia incredibile e divertente, dall’altro dar voce a situazioni psicologiche complesse di cui non si parla mai.

Chi è Bruno Barbieri

Bruno Barbieri è uno degli chef e personaggi televisivi più amati e apprezzati d’Italia, storico giudice di Masterchef (al fianco di Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo) e conduttore di 4 Hotel. Emiliano doc, è il proprietario del ristorante “Fourghetti” a Bologna; nel corso della sua carriera è stato insignito di ben 7 stelle Michelin, record nazionale per molti anni.

Dove vederlo stasera in tv (mercoledì 8 febbraio)

Il docu-film di Bruno Barbieri Sosia – La vita degli altri è in onda oggi in prima tv alle 20:10 su Sky Uno (canale 108).