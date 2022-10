La vita privata di Iva Zanicchi: dal marito Fausto Pinna alla figlia

Vita privata e professionale di Iva Zanicchi: per anni tra le più celebrate cantanti della nostra musica, si è poi reinventata conduttrice di successo. Dall’8 ottobre la vedremo come concorrente di Ballando con le stelle 2022. Leggiamo qualcosa in più su di lei: dall’età alle origini, da Sanremo a "Ok, il prezzo è giusto!", dal compagno alla figlia.

Età, origini, prime esperienze musicali

Iva Zanicchi nasce il 18 gennaio 1940 a Ligonchio (provincia di Reggio Emilia). Il nome del padre è Zefiro; quello della madre Elsa Raffaelli. Iva ha due sorelle e un fratello. Inizia a fare i primi provini canori alla fine degli anni '50. Dopo una prima apparizione televisiva per lo show "Campanile sera" con Mike Bongiorno, tour nelle balere e concorsi, nel 1962, su incoraggiamento di Gianni Ravera, si iscrive al Festival Nazionale per voci nuove di Castrocaro, dove arriva seconda. Notata dai discografici, l'anno successivo incide il suo primo 45 giri: Zero in amore/Come un tramonto.

Iva Zanicchi cantante

Nel 1965 Iva Zanicchi partecipa al suo primo Festival di Sanremo con la canzone "I tuoi anni più belli". Alla seconda partecipazione, nel 1967, Iva Zanicchi conquista la sua prima vittoria al Festival di Sanremo con il brano "Non pensare a me" (presentato in coppia con Claudio Villa). La Zanicchi vince successivamente Sanremo altre due volte: nel 1969 con la celebre "Zingara" (in coppia con Bobby Solo) e nel 1974 con "Ciao cara come stai?". La sua ultima apparizione è datata 2022, con il brano "Voglio amarti" (18° classificato). Nel corso dei decenni la Zanicchi si esibisce anche all’estero (dalla Francia agli Stati Uniti), ottenendo un ottimo riscontro in America Latina.

Iva Zanicchi e la politica

Iva Zanicchi entra in politica nel 1999, quando si è candida per Forza Italia alle elezioni europee. Non eletta, riesce ad entrare in parlamento nel maggio 2008, subentrando a Mario Mantovani. Viene rieletta nel 2009 al Parlamento europeo per Il Popolo della Libertà. Ricandidata nel 2014 con Forza Italia ma non eletta, decide di lasciare la politica.

Iva Zanicchi in tv: da Ok, il prezzo è giusto a Ballando con le stelle 2022

Dopo oltre venti anni di successi canori, a metà degli anni ’80 Iva Zanicchi fa il suo esordio in tv come conduttrice del programma "Facciamo un affare", su Canale 5. Dal 1987 (e fino al 2000) è la presentatrice del fortunato e longevo show "Ok, il prezzo è giusto!". Iva Zanicchi è per anni uno dei volti più significativi di Mediaset, ospite fissa in numerosi programmi (come ad esempio "Buona Domenica "). Il 4 e l'11 novembre dello stesso anno conduce su Canale 5 un programma in due serate dal titolo "D'Iva" (lo stesso di un suo album del 1980), un one-woman show in cui ripercorre e fa un bilancio di tutto il suo percorso artistico. Dopo essere stata ospite nel 2021 di "Ballando con le stelle", show del sabato sera di Rai 1, dall'8 ottobre 2022 torna in veste di concorrente nel programma condotto da Milly Carlucci.

Vita privata: compagno, figlia

Negli anni '60 Iva Zanicchi ha una relazione con il direttore artistico della sua casa discografica, Tonino Ansaldi. Rimasta incinta nel 1967, i due si sposano, ma il matrimonio termina pochi anni dopo. Qualche anno dopo la Zanicchi conosce Fausto Pinna, un produttore musicale. Pur non essendosi sposati, i due sono compagni di vita dal 1986. La figlia di Iva Zanicchi si chiama Michela e fa la psicologa.

