La vita privata di Joe Bastianich: età, figli, moglie, Pechino Express 2023

Joe Bastianich si è fatto conoscere dal pubblico italiano grazie alla partecipazione, in veste di giudice, dal 2012 al 2019, al talent culinario “MasterChef Italia”. Televisione a parte, ha comunque vissuto una vita molto ricca, tra ristoranti di sua proprietà e affetti familiari. Ripercorriamo alcune importanti tappe della sua vita privata.

Joe Bastianich: la vita privata

Joseph Bastianich nasce a New York il 17 settembre 1968. Il nome del padre è Felice Bastianich, quello della madre Lidia Matticchio (quest'ultima è però conosciuta con il cognome del marito). I Bastianich hanno origine jugoslava e cominciano la loro attività nel mondo della ristorazione nel 1964, quando, dopo essersi trasferiti negli Stati Uniti rilevano un ristorante del Queens: il Buonvia di Forest Hill. Dopo la nascita di Joe e di sua sorella Tanya (1972), i Bastianich acquistano nel 1979 un altro ristorante, il Villa Seconda. Negli anni '80 vendono però entrambi i locali per aprirne un altro, a Manhattan: il Felidia.

Joe Bastianich studia alla Fordham Preparatory School prima e al Boston College poi. Dopo lavora a Wall Street in una banca. All’età di 25 anni matura però nuovi progetti e grazie all’aiuto dei genitori apre un nuovo ristorante a Manhattan centro che chiama Il Becco. Dopo Felice e Lidia divorziano, ma Joe apre tante altre attività, approdando anche a Los Angeles. Diversi sono anche le aziende vinicole e i locali aperti in Italia: da citare almeno il ristorante Orsone a Gagliano (Cividale del Friuli), aperto nel 2013 e personale omaggio alle sue radici italiane.

Joe Bastianich cresce tra i fornelli, ma questa vicinanza con il mondo culinario gli ha procurato anche qualche problema di natura fisica. Da eccellenti cuoche, la mamma ma anche la gli preparano tante bontà tanto buone quanto non sempre salutari. In gioventù Joe fa i conti con il problema dell’obesità. Quando la forma approda ad un punto critico, prende in mano la situazione e con una buona dieta e tanta attività fisica perde i chili di troppo, migliorando in modo esponenziale il proprio rapporto con il cibo.

Nel 1992 Joe Bastianich grazie ad amici in comune conosce Deanna Damiano. L’amore che nasce è travolgente: basti pensare che poche settimane dopo fanno già coppia fissa e vanno a vivere insieme. La coppia si unisce in matrimonio nel 1995 e nel corso degli anni hanno tre figli: Olivia, Miles ed Ethan. Deanna è una donna molto riservata e la famiglia è attenta a mantenere una buona privacy.