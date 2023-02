La vita privata di Laura Adriani: dalla recitazione al compagno

Dopo i primi passi mossi sul palcoscenico, Laura Adriani ha fatto un apparizione anche come concorrente del talent di Rai 1 "Ti lascio una canzone"; per poi intraprendere una costante carriera da attrice. Molto riservata, le indiscrezioni sulla sua vita privata sono poche. Leggiamo qualcosa in più su di lei.

Laura Adriani: vita privata

Laura Adriani nasce a Roma il 4 aprile 1994. Ancora bambina debutta a teatro, dopodiché fa il suo esordio televisivo con "Caravaggio" (2007). Nel 2008, partecipa alla prima edizione di “Ti lascio una canzone” per poi entrare nel cast della fiction “I Cesaroni”.



Successivamente la Adriani alterna stabilmente cinema (da "Tutta colpa di Freud" a "Non c'è più religione") e televisione, che la vede nel cast di recenti successi come "Cuori" e "A casa tutti bene - La serie" di Gabriele Muccino. Dal 19 febbraio 2023 affianca Francesco Arca nella nuova serie di Rai 1 "Resta con me", dove indossa i panni di Paola Montella, giudice al Tribunale dei Minori che viene coinvolta in una sparatoria, perdendo il bambino che porta in grembo. Ma cosa sappiamo, invece, della vita privata dell’attrice?



Non molto in realtà. In passato è stata sentimentalmente legata con Michele Cesari, anche lui attore, conosciuto sul set del film per la televisione “Un angelo all’inferno”. Successivamente nel 2019, confessa a SuperGuidaTV di essere felicemente fidanzata. L’attrice aggiunge che non ama i social perché sono quanto di più distante possa esserci dall’idea di romanticismo. L’identità del compagno non è stata svelata né sappiamo se al momento l’attrice sia fidanzata o meno.