La vita privata di Lino Guanciale: le origini, la moglie, il figlio

Lino Guanciale è ormai da qualche anno uno dei volti simbolo della fiction italiana. Il 6 marzo 2023 parte in prima serata su Rai 1 la seconda stagione de “Il commissario Ricciardi”. Quattro nuove puntate all’insegna del mistero, ambientate nella Napoli degli anni ’30. Leggiamo qualche notizia in più sull’attore che veste i panni del protagonista, concentrandoci in questa occasione sulla sua vita privata: dalle origini alla nascita del figlio Pietro.

Lino Guanciale: la vita privata

Lino Guanciale nasce a ad Avezzano il 21 maggio del 1979 e trascorre la sua infanzia nella vicina Collelongo. La sua famiglia è composta dal padre, medico, dalla madre, insegnante, e da un fratello minore di nome Giorgio, che da grande lavora nel campo della psicologia. Trascorre una serena giovinezza, anche se in prima media è vittima di alcuni episodi di bullismo: eventi che spingono la famiglia a fargli cambiare scuola. Conseguita la maturità, viene ammesso alla Facoltà di Medicina, ma si iscrive a Lettere. Negli anni riesce a dare tutti gli esami e ad oggi, 2023, gli manca soltanto la tesi di Laurea.

Nel corso della sua giovinezza Lino Guanciale pratica molto sport. Inizialmente si appassiona al nuoto ma, bisognoso di uno sport di squadra, opta per il rugby, che pratica dai 12 ai 21 anni. I risultati sono molto buoni, al punto che raggiunge anche le giovanili della nazionale italiana. Nel mentre, però, emerge l’amore per la recitazione ed è dunque costretto a lasciare lo sport. Studia dunque all’Accademia d’arte drammatica Silvio d’Amico, dove si diploma nel 2003.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale di Lino Guanciale, è nota la sua relazione con l’attrice Antonietta Bella, conosciuta grazie ad amici in comune. I due si sono poi lasciati nel 2018, ma i rapporti sono comunque rimasti buoni.

Poco dopo Lino Guanciale incontra Antonella Liuzzi all'Università Bocconi di Milano, dove lei lavora come docente; e in poco tempo diventano una coppia inseparabile. Classe 1986 e di origine pugliese, la donna è figlia di Pietro Liuzzi, ex senatore del Popolo della libertà e - per due mandati - sindaco di Noci. Lino e Antonella tengono la loro storia d'amore lontano dai riflettori, tanto che il loro matrimonio si è svolto in gran segreto, il 18 luglio 2020. Dalla loro unione, il 14 novembre 2021, è nato il piccolo Pietro.

L’attore ha un profilo Instagram ufficiale, dove condivide foto riguardanti il suo lavoro, non disdegnando qualche ricordo inerente alla sua vita privata.