La vita privata di Loretta Goggi: dal marito alla malattia

Loretta Goggi torna a distanza di anni alla conduzione di uno show tutto suo: venerdì 10 marzo 2023 va in onda la prima puntata (di quattro) del suo “Benedetta primavera”, titolo che ribalta quello della sua celeberrima canzone “Maledetta primavera”. Cantante, attrice, conduttrice, imitatrice: l’arte della Goggi è nota ai più, ma in questo spazio andiamo alla scoperta della sua vita privata, dalle origini al marito.

Loretta Goggi: la vita privata

Loretta Goggi è nata a Roma il 29 settembre 1950. I suoi genitori erano originari di Circello, un piccolo comune della provincia di Benevento. Loretta ha due sorelle; la maggiore si chiama Liliana (nata nel 1943), mentre la minore è Daniela (1953), tra gli anni '70 e '90 attiva, come la sorella, sia in tv che nel mondo della musica. Il talento di Loretta Goggi era ben evidente in famiglia, tanto che il padre favorisce i suoi studi di musica e di canto.

Loretta ha avuto nel corso della sua vita un unico grande amore, che risponde al nome di Gianni Brezza. Regista, primo ballerino e coreografo e regista originario di Pola (Croazia) l'uomo era sposato con un'altra donna quando nel 1977 conobbe Loretta Goggi. Successivamente, dopo qualche anno di relazione segreta, la coppia uscì allo scoperto e Brezza - più grande della Goggi di 13 anni - divorziò dalla moglie.

Quello tra Loretta Goggi e Gianni Brezza va considerato un amore speciale, coronato soltanto nel 2008 da un matrimonio, e durato fino al 2011, anno di morte dell'uomo. La coppia non ha mai avuto figli.

Dopo la scomparsa di Gianni Brezza, Loretta Goggi ha vissuto un periodo molto difficile. L'artista ha confessato di aver trascorso molti mesi chiusa in casa, tra problemi alla tiroide e uno stato di depressione. Senza più mangiare né camminare, la Goggi è uscita fuori da questa spiacevole situazione grazie alla sorella Daniela, che la portò con sé a far visita alla figlia Costanza, residente in Argentina, e ad una brava endocrinologa, che le indicò i giusti esami da fare e le adeguate cure del caso.

Televisione e musica a parte, all'inizio degli anni '90 Loretta Goggi si iscrisse al Partito Radicale, capeggiato da Marco Pannella. Quando quest'ultimo le diede nel 1994 l'opportunità di candidarsi alle elezioni politiche, la cantante declinò l'invito.