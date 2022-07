Palinsesti La7: confermato Giletti, arriva Caterina Balivo

Gli ultimi 2 anni sono stati di consolidamento per La7, arrivata oggi ad essere la sesta rete più vista del prime time con il 5,2% di share (+5%) e oltre 1 milione di telespettatori medi. Questo significa che il palinsesto funziona, come ha spiegato Urbano Cairo alla presentazione della nuova stagione, confermando in toto la squadra. "Abbiamo avuto due anni molto impegnativi, dal punto di vista televisivo c'è stato uno sforzo notevolissimo e noi come La7 abbiamo cercato di essere presenti al 100%, non tralasciando mai nulla" ha detto l'editore, aggiungendo: "La gente ha bisogno di affidarsi a chi è autorevole e noi abbiamo avuto un incremento di ascolti importante. Vuol dire che il palinsesto è forte".

Resta immutato il prime time, con Massimo Giletti al timone di 'Non è l'Arena' la domenica sera, il lunedì invece appuntamento con la fiction, mentre il martedì è il momento di Floris con 'Dimartedì'. Mercoledì 'Atlantide', giovedì 'Piazzapulita' - reduce da una stagione fortunata - e il venerdì riconfermato anche Diego Bianchi con 'Propaganda', rinnovato per altri 3 anni. Il sabato torna 'Eden'. Confermati anche gli appuntamenti giornalieri con 'Omnibus' condotto da Gaia Tortora e Alessandra Sardoni, 'Coffee Break' con Andrea Pancani, 'L'Aria che tira' con Myrta Merlino e 'Tagadà' con Tiziana Panella. A guidare l'informazione sempre Enrico Mentana con il TgLa7 - e le sue memorabili #maratonementana - e Lilli Gruber con 'Otto e Mezzo' nell'access prime time.

Il game show di Caterina Balivo

Novità assoluta della nuova stagione sarà un game show sulle parole condotto da Caterina Balivo. Appuntamento prima del tg, a partire dalla metà di settembre, per dare alla rete un respiro più ampio, strizzando l'occhio all'intrattenimento. "Siamo fiduciosi, volevamo offrire un momento di svago e vediamo quale sarà la risposta del pubblico" ha fatto sapere Cairo, spiegando perché la scelta è ricaduta sull'ex conduttrice Rai: "Ne abbiamo valutate diverse, ma alla fine abbiamo scelto lei. Caterina Balico è una conduttrice molto brava, giovane, brillante, attiva sui social. Ha fatto cose di buona qualità su Rai1 e Rai2, puntiamo molto su di lei. Credo possa fare molto bene". E sul format (che non ha ancora un titolo): "La7 ha una missione molto precisa che persegue durante la giornata, ma abbiamo pensato che prima del tg può essere buono fare un momento di intrattenimento, più divertente e leggero". Con due nuovi programmi all'attivo questa estate - 'Help' su Rai2 e 'Chi vuole sposare mia mamma?' su Tv8 - Caterina Balivo da settembre avrà un contratto in esclusiva con La7.

Tra le novità i programmi di Aldo Cazzullo e Concita De Gregorio

Tra le novità della prossima stagione il programma di Aldo Cazzullo, 'Una giornata particolare' - al via in autunno -, un format originale La7 in cui il giornalista racconta in ogni puntata la giornata particolare di un personaggio storico, partendo da Giulio Cesare e Napoleone fino a Mussolini. La domenica alle 19, invece, un appuntamento settimanale dedicato ai libri con Concita De Gregorio, 'In onda libri'.

Cairo su Giletti: "Giusto andare in Ucraina. La Zakharova? Non poteva costringerla a rispondere"

Durante la conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti, Urbano Cairo ha risposto alle domande dei giornalisti sulle polemiche che hanno travolto Massimo Giletti, prima per le due puntate condotte dall'Ucraina e poi - a giugno - per l'intervista (in diretta da Mosca) a Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo Serghei Lavrov: "E' andato in Ucraina per dare conto di quel che accadeva lì. Era giusto andare, come anche molti inviati hanno fatto - ha detto Urbano Cairo -. Abbiamo avuto una presenza notevole di inviati che hanno raccontato la guerra in modo importante e l'ha fatto anche Giletti, rischiando la vita. Poi è voluto andare in Russia". Una scelta controversa, che però Cairo non ha mai osteggiato e continua a difendere, soprattutto per quanto riguarda l'intervista contestata: "Lui alla Zakharova ha fatto tutte le domande. Se lei ha quel tipo di risposte, che vengono ripetute da tutti ad ogni piè sospinto, non è che Giletti poteva costringerla a cambiare. Loro hanno quelle risposte lì, preconfezionate. Giletti ha fatto una cosa coraggiosa, è andato lì, l'ha intervistata e ha fatto tutte le domande che avrebbe dovuto fare. Non poteva costringerla a rispondere diversamente, ad accettare un dialogo".