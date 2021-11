Fazio the king: Lady Gaga ospite a Che tempo che fa

"Grande notizia", così Fabio Fazio annuncia su Twitter la presenza di Lady Gaga nella prossima puntata di Che tempo che fa, domenica 14 novembre, in prima serata Raitre. Il conduttore intervisterà in esclusiva tv in Italia la regina del pop mondiale, che presenterà il nuovo film che la vede protagonista, 'House of Gucci'. Icona e star planetaria, questo è un altro colpaccio messo a segno da Fazio, che nell'ultimo anno ha abituato il pubblico della terza rete a nomi di un certo calibro, da Obama a Tom Hanks e Maryl Streep, fino a Bill Gates e Pelè.

Nell'attesa pellicola diretta da Ridley Scott, al cinema dal 16 dicembre, la pluripremiata artista italoamericana, vincitrice di un Premio Oscar, di 12 Grammy e 2 Golden Globe, veste i panni di Patrizia Reggiani nella sconvolgente storia della famiglia dietro l'impero della casa di alta moda italiana. Al suo fianco, un cast d'eccezione: Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons e Jack Huston, con la partecipazione di Salma Hayek e Al Pacino. Durante l'intervista con Fabio Fazio verranno tramesse immagini inedite del film, girato tra Milano, Roma, Firenze, Como e Gressoney-Saint-Jean.

Lady Gaga protagonista di 'House of Gucci'

Quando Patrizia Reggiani (Lady Gaga), una outsider dalle umili origini, si sposa ed entra nella famiglia Gucci, la sua ambizione sfrenata inizia a sgretolare l'eredità familiare e innesca una spirale spericolata di tradimenti, decadenza, vendetta e infine un omicidio. Vincitrice del Premio Oscar nel 2019 per la miglior canzone originale, 'Shallow', colonna sonora del film 'A Star Is Born', Lady Gaga, al secolo Stefanie Joanne Angelina Germanotta, è considerata una delle artiste contemporanee più eclettiche. Nel corso della sua carriera ha ottenuto moltissimi altri riconoscimenti, tra i quali 12 Grammy Awards, 2 Golden Globe, 2 Critics' Choice Awards, un Premio BAFTA. A 35 anni è la cantante che ha venduto più copie digitali nella storia della musica internazionale, con 35 milioni di album venduti nel mondo, 32 miliardi di streaming e 275 milioni di download di canzoni, diventando una delle musiciste più celebri di tutti i tempi ed entrando più volte nel Guinness dei Primati.