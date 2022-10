Lady Gucci - La storia di Patrizia Reggiani, stasera in tv: anticipazioni

Nove trasmette “Lady Gucci - La storia di Patrizia Reggiani”: una intervista all’ex signora Gucci, che ricostruisce la sua vita fatta di amore, lusso sfrenato e dramma. La donna è stata accusata di essere stata la mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci. Scontato un lungo periodo di prigionia, adesso racconta le sue verità.

Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani, le anticipazioni

Sul finire del 2021 è uscito nelle sale cinematografiche il film “House of Gucci”, diretto da Ridley Scott e interpretato da Lady Gaga e Adam Driver nei panni dei protagonisti . Il mondo ha ricominciato a parlare di un caso che ha fatto la storia della cronaca nera (e del pettegolezzo): il 27 marzo 1995 Maurizio Gucci, presidente e azionista di maggioranza della casa di moda Gucci, viene ucciso nei pressi degli uffici di una sua società. Aveva 46 anni. Nel 1997 l’ex moglie dell’uomo, Patrizia Reggiani, viene individuata come mandante dell’omicidio: condannata in primo grado a 29 anni (poi 26), esce dal carcere nel 2017 dopo circa 18 anni di prigionia. Né Patrizia Reggiani né Benedetto Ceraulo, esecutore dell’omicidio, hanno ammesso il loro diretto coinvolgimento nella morte dell’imprenditore.

Lady Gucci - o La vedova nera, come fu poi ribattezzata - è al centro dello speciale del canale Nove, in onda il 29 ottobre in prima serata. Chi è veramente Patrizia Reggiani? Nel corso di questa intervista la donna si pone davanti all’obiettivo e racconta la sua vita: la giovinezza (proviene da una famiglia di umili origini) e il lusso, le gioie del matrimonio e le parentesi più oscure. Oltre, ovviamente, alla sua versione dei fatti sull'omicidio dell'ex marito. La House of Gucci ne esce come un impero complesso e difficile da comprendere nella sua interezza.

Dove vedere “Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani” (29 ottobre 2022)

Lo speciale “Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani” va in onda oggi, 29 ottobre, dalle 21:25 su Nove. Il documentario è visibile anche in live streaming sul sito ufficiale del canale.