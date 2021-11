Lapo Elkann contro Dazn: "La pirateria si sconfigge con prodotti di qualità"

Tifosi di calcio inferociti per la decisione di Dazn di cancellare la possibilità della doppia fruizione dello stesso abbonamento. Login e password, dunque, non potranno più essere condivise con un'altra persona e l'accesso alla piattaforma potrà avvenire esclusivamente dal proprio indirizzo IP.

Oltre al Codacons, che si è rivolto ad Antitrust e Agcom parlando di una "marcia indietro" in grado di "configurare una violazione delle norme civilistiche con una conseguente lesione dei diritti dei consumatori", parole di biasimo arrivano anche da Lapo Elkann. Il rampollo della famiglia Agnelli ha commentato su Twitter la contestata decisione di Dazn: "Servizio non ottimo, cambio di termini servizio in corso di campionato". L'imprenditore non ci è andato leggero, soprattutto sul finale: "La pirateria si sconfigge con prodotti di qualità, accessibili e facili da utilizzare. Si può guadagnare extra con contenuti premium, non con i giochi delle 3 carte a spese dei consumatori". Un tweet che ha raccolto grande consenso. Lapo docet: "Il calcio è sacro in Italia, aldilà dei colori - scrive tra i commenti - Su certe cose non si scherza".

Un modo per far aumentare gli abbonati

Il provvedimento di Dazn non è certamente solo una mossa anti-pirateria contro le piattaforme illegali che permettevano la condivisione tra sconosciuti, ma una decisione dettata dai conti, per far crescere la base di abbonati. Se anche solo 300 mila famiglie decidessero di sottoscrivere un secondo abbonamento, infatti, le entrate aumenterebbero di almeno 45 milioni fino a fine stagione e di 100 all'anno per i prossimi 24 mesi.