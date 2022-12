Last Christmas, il film natalizio stasera in tv: trama, cast, curiosità

Tempo di Natale e, inevitabilmente, il palinsesto televisivo offre ampio spazio a film intrisi di un clima proprio di queste festività. In onda oggi 15 dicembre su Canale 5, “Last Christmas” prende il titolo dalla celeberrima canzone degli Wham, e si ispira anche alle parole del brano stesso. Protagonista della pellicola è Emilia Clarke, la Daenerys de “Il trono di spade”.

“Last Christmas”: trama e cast

Kate è una ragazza di origine serba che da tempo vive a Londra, dove lavora in un negozio dedicato al Natale. Piuttosto imbranata, con poco denaro e senza una casa, si rifugia dai suoi genitori e l’unico che sembra poterle dare un po’ di calore è Tom. Peccato che quest’ultimo abbia degli strani comportamenti, soprattutto quando, di tanto in tanto, sparisce nel nulla senza fornire alcuna giustificazione. Mentre indaga su alcuni punti segreti della vita di Tom, veniamo a sapere che appena un anno prima Kate ha subìto un trapianto di cuore. Questa vicenda potrebbe essere incredibilmente legata proprio ai segreti di Tom.

Il titolo “Last Christms” rimanda in automatico alla celeberrima canzone omonima degli Wham, un brano che in pochi anni è diventato un classico natalizio della canzone. Ma non è tutto perché il film in onda questa sera su Canale 5 si ispira alla canzone scritta da George Michael addentrandosi nel testo, ampliandone ovviamente la trama per dare vita ad una serie di svolte narrative in grado di imbastire la storia per un lungometraggio.

Diretto da Paul Feig, il film ha come assoluta protagonista Emilia Clarke, nota per essere la Daenerys Targaryen nella serie televisiva “Il Trono di Spade”. Tom è interpretato da Henry Golding, mentre Petra, madre della protagonista, ha il volto di Emma Thompson. Nel cast troviamo inoltre Michelle Yeoh, Lydia Leonard, Boris Isakovi?, Rebecca Root e Patti LuPone.

Dove vedere Last Christmas in tv e in streaming (15 dicembre 2022)

“Last Christmas” va in onda oggi, 15 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21.20. Il film è visibile anche sulla piattaforma Mediaset Infinity, sia in live streaming che on demand.