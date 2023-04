Domenica In, Laura Chiatti: "L'uomo che fa i lavori di casa mi abbassa l'eros". E scoppia la polemica

È scoppiata la polemica intorno alla partecipazione di Laura Chiatti e Marco Bocci a Domenica In. Alcuni hanno trovato inascoltabili, ma soprattutto diseducative, le parole che l'attrice ha speso nei confronti del compagno. Nel salotto di Mara Venier i due stavano parlando del film che hanno girato insieme, di cui Bocci è stato il regista, La Caccia, e dopo aver parlato del loro rapporto sul set c'è stato un breve momento in cui Laura ha fatto la dichiarazione che è oggetto di critiche.

"Ma nella vita di tutti i giorni chi fa cosa? Chi pulisce, cucina, lava i piatti, chi porta i bambini a scuola?", chiede Mara Venier e Laura prende la parola: "Quelle mansioni le faccio io, cucinare, le cose di tutti i giorni le faccio io anche perché io non tollero l'uomo che si mette a fare il letto, dare l'aspirapolvere... Io proprio non lo posso vedere, sono all'antica in questo senso con certi ruoli... Mi abbassa l'eros, me lo uccide".

Bocci ha poi preso la parola come a cercare di giustificarsi: "Io ci provo, ma non vuole che pulisco che sparecchio, si incavola proprio 'stai fermo' mi dice". "Eh si mi abbassa l'eros" ha ribadito l'attrice.

Sui social, in particolare su Twitter, è scoppiata una vera e propria polemica: "Ma Laura Chiatti che si guarda sempre nel monitor? E poi che vuol dire rispetto i ruoli? La donna può lavare i piatti e l'uomo no?" scrive qualcuno, "2023 n Rai. In diretta. È stato appena detto che 'per carità, un uomo che passa l’aspirapolvere, che lava i piatti… mi abbassa l’eros..'. Il mio canone è sempre più un dolore". E ancora: ""Se ti si abbassa l'eros perché il tuo compagno pulisce casa ... Il problema non è nel ruolo ma nella tua testa"; "Laura Chiatti non vuole che suo marito Marco Bocci collabori in casa perché "mi abbassa l'eros" e lei è "all'antica", vuole "rispettare il ruoli". Nel 2023 la donna deve stare in cucina a fare le faccende domestiche. Agghiacciante". Chissà se nei prossimi giorni verranno fatte dichiarazioni in merito dall'attrice.

