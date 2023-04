Laura Chiatti si è rifatta? Il pubblico la trova "irriconoscibile"

Oltre alla polemica intorno alle parole sul ruolo dell'uomo in casa, Laura Chiatti è stata l'ospite più chiacchierata di questa puntata di Domenica In. I commenti sul suo aspetto fisico si sono moltiplicati e per alcuni sarebbe addirittura "irriconoscibile". Lei e il marito, Marco Bocci, si trovavano nel salotto di Mara Venier per la promozione del loro nuovo film, La caccia.

Su Twitter in moltissimi utenti hanno voluto sottolineare che il viso dell'attrice sarebbe diverso rispetto al passato: zigomi troppo pronunciati, labbra più grandi e meno naturali. Qualcuno si spinge anche a paragonarla ad altre donne della tv: "E all'improvviso Laura Chiatti somiglia un po' a Paola Barale", ha scritto qualcuno. "Ma che si è fatta Laura Chiatti? È irriconoscibile, sembra Guendalina Tavassi. Si è rifatta le labbra, ma pure gli zigomi? Ma perché omologarsi alle altre donne quando la natura l'aveva caratterizzata di una bellezza unica?", "Ma quanto è dimagrita Laura Chiatti non la riconoscevo più". Oltre alle critiche sul suo viso in molti si sono anche domandati come mai l'attrice guardasse sempre il monitor.

Laura Chiatti e le parole sui ruoli dell'uomo in casa

ma quanto é dimagrita Laura Chiatti non la riconoscevo piu' #DomenicaIn April 30, 2023