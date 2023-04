"Laura 30", lo speciale dedicato a Laura Pausini stasera in tv: le anticipazioni

Oggi, 4 aprile 2023, Rai 1 trasmette, a partire dalle 20.35, uno speciale dal titolo "Laura 30". Per celebrare il trentennale del brano "La solitudine" che, presentato al Festival di Sanremo 1993 nella categoria Nuove Proposte le diede notorietà, Laura Pausini si è avventurata il 27 febbraio 2023 in un folle progetto: tre concerti internazionali nel giro di 24 ore. "Laura 30" celebra l'amata cantante e documenta una giornata unica, tanto per l'artista quanto per i suoi numerosissimi fan.

Laura 30: anticipazioni sullo speciale dedicato alla Pausini

Nel 1993 una giovane di nome Laura Pausini salì sul palco dell'Ariston dove presentò in gara, nella sezione nuove proposte, un brano dal titolo "La solitudine". Un successo immediato che le valse la vittoria, ma anche uno dei tormentoni della musica italiana. Per la cantante, però, quello fu soltanto l'inizio di una carriera che le donerà successi su scala internazionale e un totale di album venduti che si aggira sui 70 milioni di copie: le cifre ufficiali parlano di ben 226 dischi di platino. Rappresentante della melodia italiana nel mondo, ha negli anni prodottoanche brani dalle influenze latine e dance pop.

In occasione del trentesimo anniversario del debutto sanremese, la Pausini ha festeggiato in un modo fuori dall'ordinario, attraverso tre "special performance", in data 27 febbraio 2023. Quasi un prodigio, che nell'arco di 24 ore l'ha portata all’Harlem’s World-Famous Apollo Theater di New York, per atterrare al The Music Station di Madrid e giungere fino al Teatro Carcano di Milano. Lo speciale dal titolo "Laura 30" documenta questa straordinaria esperienza artistica e di vita.

L'artista l'ha definito un atto d'amore nei confronti dei suoi fedelissimi fan e qui testimoniato partendo dall'ambiziosa genesi. Prodotto da Friends TV in collaborazione con Gentemusic e Double Trouble Club per la regia di Dario Garegnani, in "Laura 30" vediamo la Pausini in immagini inedite, nel dietro le quinte a lavoro con il suo prezioso staff, ma anche racconti, aneddoti e, ovviamente, alcune tra le immagini più significative delle tre esibizioni, con alcune delle canzoni più celebri dell'amata artista. Un bilancio ma con lo sguardo comunque proiettato al futuro

Dove vedere "Laura 30" (4 aprile 2023)

Lo speciale dedicato alla Pausini, dal titolo "Laura 30”, va in onda martedì 4 aprile a partire dalle 20.35 su Rai 1. Il programma è visibile anche in streaming - live e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.