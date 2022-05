Laura Pausini spara un "porca vacca" in diretta all'Eurovision: il video

Genuina e senza peli sulla lingua anche in diretta mondiale. Laura Pausini, alla conduzione dell'Eurovision insieme ad Alessandro Cattelan e Mika, si è lasciata sfuggire un "porca vacca" durante la puntata di ieri sera, scatenando un divertente tam tam social.

Mentre annunciava i 10 paesi che accederanno alla finale del Festival europeo, la cantante si è ingarbugliata prima di leggere il nome del sesto classificato e in quel momento è arrivato lo scivolone. "Porca vacca" ha detto, lasciando di stucco i compagni d'avventura, che poi non hanno trattenuto le risate. Il video in pochi minuti è diventato virale e c'è già il primo momento cult di questo Eurovision.

I finalisti

Alla fine della prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022, 10 artisti in rappresentanza di altrettanti Paesi passano il turno volando direttamente verso la finale di sabato: Marius Bear con 'Boys do cry' (Svizzera), Rosa Linn con 'Snap' (Armenia), Systur con 'Meo haekkandi sol' (Islanda), Monika Liu con 'Sentimentai' (Lituania), Maro con 'Saudade, Saudade' (Portogallo), Subwoolfer con 'Give that wolf a banana' (Norvegia), Amanda Georgiadi Tenfjord con 'Die together' (Grecia), Kalush Orchestra con 'Stefania' (Ucraina), Zbod si Zdub & Fratii Advahov con 'Trenuletul' (Moldavia) e S10 con 'De diepte' (Paesi Bassi).