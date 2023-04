Uomini e Donne, Lavinia non ha scelto Alessio Campoli: il video della dolcissima reazione di lui

(Lavinia e Alessio, l'ultimo ballo insieme) Lavina Mauro ha fatto la sua scelta e tra le lacrime ha dovuto dire a Alessio Campoli che l'uomo che vede al suo fianco non è lui. Il loro è stato un corteggiamento fatto di molti alti e altrettanti bassi: era stata Lavinia a volerlo come corteggiatore e lui in un primo momento non era molto convinto di voler rimanere per lei. Poi con il passare delle settimane la dolcezza di Lavinia lo hanno conquistato e i due hanno iniziato a conoscersi davvero.

Mauro con grande dispiacere ha comunicato a Campoli che non era lui la sua scelta, ma senza alcun rancore o risentimento Alessio l'ha ascoltata, ha accettato le sue scuse e ha speso solo dolci parole nei confronti della tronista.

"Io e te ci siamo capiti subito - queste le prime parole di Lavinia -. Voglio dirti che sei una persona meravigliosa e tu già sai… Per me oggi è difficilissimo dirti che il mio cuore va dall’altra parte. Quella promessa la devi mantenere. Ti ho scritto una cosa che leggerai poi se ti andrà. Ero sicura che qui non sarei riuscita a dirti tutto. Ti voglio tanto bene Ale, mi sono tanta legata a te. Scusa".

Su spinta di Maria De Filippi, che in realtà ha forse solo letto tra le parole e i gesti di Lavinia ha proposto un ballo tra i due e Alessio senza esitazione ha accettato. I due hanno ballato abbracciati: un modo dolcissimo per salutarsi. Maria ha fatto i suoi complimenti ad Alessio sottolineando che non aveva mai avuto alcun dubbio sulla sua gentilezza e bontà.