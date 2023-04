Uomini e Donne: Lavinia Mauro ha scelto Alessio Corvino, il video

(Il momento della scelta)

Dopo sette mesi di alti e bassi, litigi, scenate di gelosia Lavinia Mauro ha finalmente fatto la sua scelta. Il suo cuore ha deciso "perché dubbi non ha" come cantava Pino Daniele. Mauro dopo aver annunciato a Alessio Campoli che non era lui l'uomo che voleva al suo fianco, ha fatto entrare Alessio Corvino e seduti sulle sedie rosse si sono guardati negli occhi e hanno parlato del loro percorso.

Un discorso non troppo lungo quello di Lavinia che era in preda all'ansia a cui è seguito quello di Alessio. Il corteggiatore ha voluto spiegare perché quel regalo, una loro foto puzzle in cui mancavano dei tasselli, era così significativo. "L'ultimo tassello te lo avrei voluto dare quando i dubbi che erano nati anche a me, come sai, mi sarebbero andati via. Io mesi fa risposi che il mio 'sì' sarebbe stato legato alla scelta di una persona che fuori sarebbe stata la mia fidanzata e io ora voglio sapere: vuoi essere la mia fidanzata?", queste le parole scelte da Alessio per dire 'sì' alla tronista e darle proprio quell'ultimo pezzo per completare la foto.

E mentre la tanto famosa quanto agognata pioggia di petali rossi stava cadendo su di loro i due si sono scambiati un lungo bacio, sotto gli occhi colmi di gioia della madre e della sorella di Lavinia. Subito dopo il bacio Lavinia ha voluto sottolineare che all'inizio pensava che gli avrebbe detto di no, ma Maria De Filippi è prontamente intervenuta per calmarla: "Ma no Lavinia, si capiva che ti diceva di sì".

Prima della loro uscita Alessio ha conosciuto la madre e la sorella della sua fidanzata e mentre Alessio e la signora si stavano abbracciando ha voluto dirgli una cosa importante: "Prenditi cura di Lavinia, è fragile come la rosa che le hai regalato".