Le anticipazioni di Quattro Matrimoni, al via stasera con Costantino della Gherardesca

Costantino Della Gherardesca torna su Sky Uno per una nuova edizione di “Quattro matrimoni”: quattro agguerrite spose vengono invitate alla cerimonia delle rivali. Ma soltanto una di esse verrà premiata con una crociera. Scopriamo le anticipazioni della prima puntata, in onda oggi, 2 ottobre, in prima serata.

Quattro matrimoni: format e anticipazioni prima puntata

Ha inizio questa sera su Sky Uno la nuova edizione di “Quattro matrimoni”. La formula della trasmissione non ha subito modifiche: protagonista di ogni puntata è il giorno di nozze di quattro concorrenti. Donne che, con la collaborazione della dolce metà, offrono alle telecamere del programma la possibilità di seguire passo dopo passo le varie tappe che portano al giorno del fatidico “sì”. Gli ingredienti possono di base ricordare format come “Quattro ristoranti” o “Quattro hotel”: ognuna delle quattro spose dovrà partecipare alle nozze delle tre rivali, votando quattro categorie di fondamentale importanza: abito, cibo, location ed evento generale. A bilanciare il totale dei voti c’è ancora una volta il conduttore e giudice Costantino Della Gherardesca, ago della bilancia che può confermare o ribaltare la classifica provvisoria. Il premio consiste in un viaggio di nozze, più precisamente una crociera targata MSC Crociere dalla durata di sette giorni.

In onda domenica 2 ottobre, la prima puntata stagionale ha come tema portante quello delle spose “fai da te”. Ciò significa che le quattro protagoniste (Angela, Antonietta, Contesina, Martina) avranno il compito di seguire in prima persona l’organizzazione dell’evento. Le concorrenti potranno soltanto marginalmente rivolgersi ad un wedding planner né potranno chiedere granché ad amici e parenti. Tutto ciò porterà inevitabilmente a qualche dimenticanza e a diverse imperfezioni, destinate ad essere sottolineate dalle agguerrite avversarie. Ma questa formula renderà il matrimonio ancor più personale e il gioco più divertente.

Dove vedere “Quattro matrimoni” in tv e in streaming (dal 4 settembre 2022)

Le nuove puntate di “Quattro matrimoni” vanno in onda a partire da domenica 4 settembre alle 21.20 su Sky Uno. Gli episodi sono disponibili on demand su Sky Go e in streaming su NOW, per gli abbonati al servizio.