"Le Bal des Folles", in arrivo su Prime Video il thriller francese sulla donna che parlava con i morti

Ve la ricordate Shoshanna, la giovane anti-nazista che in Bastardi senza Gloria di Tarantino dava fuoco al suo cinema e così sterminava i vertici del Terzo Reich?

Fu il ruolo che lanciò nel panorama cinematografico mondiale Mélanie Laurent, bellissima e bravissima attrice francese. Dodici anni dopo, Mélanie Laurent torna a interpretare un personaggio femminile molto particolare, la protagonista di Le Bal des Folles, di cui è anche regista

Amazon Prime Video ha annunciato ieri l'uscita del film Amazon Original di produzione francese Le Bal des Folles: di seguito tutte le anticipazioni e il trailer del film.

Quando esce Le Bal des Folles su Prime Video?

Come annunciato da Amazon, Le Bal des Folles sarà disponibile a partire da venerdì 17 settembre in Italia e in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Le Bal des Folles, di cosa parla il film Prime

Le Bal des Folles racconta la storia di Eugénie, una donna giovane, radiosa e piena di vita, che vive alla fine del XIX secolo. Da giovane Eugénie scopre di avere un potere speciale: può sentire i morti.

Dopo che la sua famiglia scopre il suo segreto, viene portata all’ospedale La Pitié Salpétrière senza alcuna possibilità di sottrarsi al suo destino. L’ospedale è una clinica neurologica parigina diretta dal famoso professore e pioniere della neurologia Dr. Charcot, a cui vengono affidate donne con diagnosi di isteria, “pazzia”, egomania, epilessia e altri tipi di disturbi fisici o mentali.

Il destino di Eugénie si lega a quello di Geneviève, un’infermiera dell’ospedale dalla vita monotona. Il loro incontro cambierà il destino di entrambe, mentre si preparano per l’annuale “Bal des folles” organizzato all’ospedale dal Dr. Charcot.

Il cast del film Le Bal des Folles

L’attrice, regista e scrittrice Mélanie Laurent (Inglorious Basterds, Respire, La Rafle, Je vais bien, ne t’en fais pas) dirige e interpreta il film scritto con Christophe Deslandes.

Nel cast anche Lou de Laâge, Emmanuelle Bercot, Benjamin Voisin, Cédric Khan, Christophe Montenez, Lomane De Dietrich e Grégoire Bonnet. Basato sull’omonimo romanzo di Victoria Mas “Il ballo delle pazze” (edito in Italia da e/o), Le Bal des Folles è prodotto da Alain Goldman e coprodotto da Axelle Boucaï della Légende Films.

Il trailer ufficiale di Le Bal des Folles

È in francese e contiene immagini piuttosto forti: ecco il trailer ufficiale di Le Bal des Folles