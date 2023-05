Le Iene, affitti a Milano per studenti fuorisede: spunta Caterina Caselli tra gli intervistati

A Le Iene si parla degli affitti elevati a Milano per quanto riguarda gli studenti fuorisede, costretti a trovare nuovi modi per evitare di spendere un capitale e alloggiare a due ore di distanza dall'Università. Protagonista del servizio di Matteo Viviani e Marco Fubini è una studentessa del Policlinico del capoluogo lombardo che trova una nuova maniera per non passare 4 ore al giorno in viaggio allo scopo di raggiungere l'edificio. Anni di ricerche e affitti carissimi: minimo 400 euro al mese, spese escluse, per una camera condivisa dove la privacy è inesistente. Sono dai 700 ai 1000 euro al mese, invece, per una camera singola, sempre con spese a parte.

L'idea di Ilaria

Tutti questi motivi portano Ilaria, 23enne al quarto anno di Ingegneria ambientale, a pensare di mettere una tenda davanti al Policlinico, così da limitare i costi ed eliminare le ore di viaggio. Un'idea che approvano altre studentesse, le quali si sono unite a quest'ultima non certo per una questione di solidarietà, ma di convenienza. I costi per gli studenti fuorisede sono spropositati. Anche alle agenzie sono affidate poche case da affittare, perché la nuova tendenza è Airbnb. Così, Valentina Pometta del Comitato Abitare Via Padova, propone la sua visione dei fatti: “Ci deve essere un equilibrio, dobbiamo guardare a tutte fasce economiche e sociali".

Subito dopo Ilaria, colei che ha dato il via a tutto, sostiene che ci sarebbero delle soluzioni per risolvere la drammatica situazione degli studenti fuorisede: “Incentivare ad affittare agli studenti, aumentando le tasse per chi affitta sulle piattaforme come airbnb. Non solo: si potrebbero recuperare edifici mai terminati e ristrutturarli per farne delle case con affitti adeguati". Nel frattempo Le Iene fanno presente che ad Amsterdam, per esempio, vengono ridotti i costi per una stanza dopo 6 mesi di uso della stessa, mentre in altre città estere vengono utilizzate altre strategie conveniente per gli studenti e per gli affittuari.

Il progetto Prendi In Casa

Un'altra possibile soluzione è il progetto Prendi In Casa e quindi l'opportunità di condividere il proprio appartamento con altre generazioni: anziani e giovani, in sostanza. Qui conosciamo Beatrice, ragazza di 19 anni che studia medicina e abita a casa della milanese Graziana, una donna più grande che conosce questa organizzazione grazie a un'amica: “Ho ospitato più di una ragazza, lei è la quinta. Per me è come se fosse una figlia. Lo definirei uno scambio generazionale. Lei mi aiuta anche con il cellulare, io ho qualcosa da insegnarle a livello di esperienza: cucinare il risotto e smacchiare la camicia”. L'affitto è meno costoso, è l'organizzazione a fare da intermediaria tra studente e proprietaria della casa.

Quando Viviani chiede ai cittadini di Milano cosa pensano dell'idea di Prendi In Casa, viene presa in causa anche Caterina Caselli, la quale si dice entusiasta della trovata e chiede all'inviato il numero dell'associazione per dare il suo contributo agli studenti. Scopriamo che sono circa 500/600 ragazzi a cercare di ottenere questa opportunità, mentre le persone che aderiscono all'iniziativa sono una quarantina. Insomma, migliaia di appartamenti pieni e di stanze vuote che non servono a nessuno. “Ho solo una domanda: perché? Cosa ve ne fate?”, dice Ilaria. Una volta finito il servizio, dallo studio Belen Rodriguez afferma: “L’istruzione deve essere uguale per tutti, così come lo è la legge”.