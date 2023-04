Le Iene, Alex Schwazer: “Un atleta non smette mai di essere un atleta”

Sta per uscire una docuserie su Netflix che racconta l’intricata vicenda di giustizia sportiva che ha visto protagonista l’atleta azzurro Alex Schwazer, marciatore oro olimpico a Pechino, poi positivo all’Epo, bloccato nel suo rientro dalla squalifica alla vigilia della gara alle olimpiadi di Rio, per una presunta nuova positività che, secondo la giustizia italiana non c’è mai stata. Ospite de Le Iene, dopo aver risposto ai cattivissimi messaggi web, Schwazer dedica il suo monologo a raccontare, in prima persona la sua storia. Partendo da quella che ritiene la più grande ingiustizia patita.

“Quasi sette anni fa mi trovavo in una stanza d’albergo a Rio de Janeiro, ero pronto. Pronto a tornare a marciare alle Olimpiadi, otto anni dopo Pechino e dopo la squalifica per doping. Era la gara del mio riscatto, la gara per cui mi preparavo ogni giorno da due anni, dando ogni giorno il massimo. Eppure, non ho potuto farla. I giudici del tribunale internazionale dello sport mi hanno ritenuto colpevole e mi hanno impedito di scendere in strada a marciare. Quasi 5 anni dopo, un tribunale ordinario italiano mi ha scagionato da ogni colpa per non aver commesso il fatto”.

Se il tribunale penale, ha infatti sollevato Schwazer da ogni accusa, la giustizia sportiva non ha mai rivisto la squalifica a 8 anni per l’atleta che si è visto, per questo, di fatto chiusa la carriera.

La tesi dell’atleta e del suo allenatore, era che Schwazer fosse vittima di una vendetta dei ‘signori del doping’ che avrebbero orchestrato il tutto per incastrarlo e punire lui, e più ancora il suo allenatore, personaggio ritenuto scomodo proprio perché da anni in prima linea nella battaglia contro lo sport dopato e le connivenze ad alto livello.

Continua a raccontare Schwazer: “Io quella gara avrei potuto e dovuto farla. Ho subito un’ingiustizia che purtroppo non si potrà più rimediare e oggi mi dovrei sentire un ex atleta, ma la verità è che io non mi sono mai sentito tale, perché se senti una passione dentro di te, allora nessun episodio te la potrà togliere: resiste a tutto”.

E il messaggio, oltre al ribadire l’ingiustizia subita è proprio questo. Schwazer si sente e si sentirà sempre un atleta, nonostante tutto perché, spiega:

“Una madre non smette mai di essere una madre, e un atleta non smette mai di essere un atleta. A volte, quando seguo uno dei miei negli allenamenti, la mia testa si prepara, si allena e gareggia. La giustizia sportiva non mi ha permesso di vivere fino in fondo il sogno di tornare alle gare, ma il mio sogno continua ad esserci dentro di me, ed io continuo ad inseguirlo, con o senza gare”.