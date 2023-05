Le iene, con Belèn Rodriguez: le anticipazioni della puntata di questa sera

Oggi, 2 maggio 2023, va in onda, dalle 21.25 su Italia 1, una nuova puntata de “Le iene”. Il programma di Davide Parenti e condotto da Belèn Rodriguez dedica uno spazio molto ampio a Maria Giuseppina Scarpulla, meglio nota come la sedicente veggente Gisella Cardia. Prevista un'intervista esclusiva con dichiarazioni inedite.

Le iene, le anticipazioni del 2 maggio

Questa sera va in onda su Italia 1 la prima puntata di maggio de "Le iene", condotto come di consueto da Belèn Rodriguez, coadiuvata dal terzetto formato dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Servizi, monologhi e ospiti, in un appuntamento che oggi punta quasi tutto su un'intervista lunghissima ed esclusiva: la iena Gaston Zama incontra Maria Giuseppina Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, la sedicente e chiacchieratissima veggente legata alla Madonna di Trevignano. La donna racconta per la prima volta - e affiancata dal marito - la sua verità. Le anticipazioni hanno reso note le domande al centro di questo appuntamento. Le riportiamo qui di seguito:



1) Si è letto che lei aveva questa azienda di ceramiche e che, ad un certo punto, ci sono stati dei problemi. Cos’è successo?

2) Qualcuno ha interpretato questo cambio di nome come qualcosa per sfuggire a un passato. Ci spieghi.

3) Quando si è accorta che la statuetta ha cominciato a trasudare olio?

4) Ha detto di aver ricevuto messaggi distensivi da Dio, preoccupanti dalla Madonna. Ci dica.

5) Qualcuno ha raccontato che alla base della statuetta che teneva in camera da letto c’erano dei pezzettini di cotone imbevuti in un olio che sembrava un comune olio d’oliva. È così?

6) Nel 2016 i Ris effettuano delle analisi sulla statuetta, i risultati non sono mai stati divulgati ma in questi giorni è uscita la notizia fosse sangue di maiale. Voi avete richiesto i risultati? Cosa vi è stato risposto?

7) Ha creato parecchio scalpore anche il fatto che lei fosse incinta da parte dello Spirito Santo.

8) Si è parlato anche dei tre giorni di catastrofe che avrebbe annunciato suo marito invitando le persone a barricarsi dentro casa e di lei che avrebbe sfamato quindici persone grazie alla moltiplicazione degli gnocchi.

9) Durante il periodo di quaresima accadrebbe anche un altro miracolo: le stigmate.

10) Si parla della somma di 123.000 euro con cui avreste acquistato climatizzatori, sostituito un box doccia, comprato un forno. Come sono stati spesi quei soldi?

11) Quando e con quali soldi è stato acquisito il campo delle apparizioni? È di vostra proprietà? Come lo avete scelto?

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (2 maggio 2023)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda martedì 2 maggio 2023 su Italia 1 a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.