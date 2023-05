Le iene, con Belèn Rodriguez: le anticipazioni della puntata di questa sera

Va in onda oggi, 9 maggio 2023, dalle 21.25 su Italia 1, una nuova puntata de “Le iene”. Il programma di Davide Parenti è condotto da Belèn Rodriguez, spalleggiata dai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Tra i servizi della serata, il reportage sull'ultima presunta apparizione a Gisella Cardia, avvenuta il 3 maggio a Trevignano Romano.

Le iene, le anticipazioni del 9 maggio

La scorsa settimana "Le iene" aveva trasmesso una lunga intervista di Gaston Zama a Maria Giuseppina Scarpulla, ovvero Gisella Cardia: parliamo della sedicente veggente che nel corso delle ultime settimane è stata al centro dell'attenzione mediatica. La donna dichiara di avere visioni celestiali e di dialogare con la Madonna. Dopo il calderone provocato dalle accuse di suoi ex adepti, la Scarpulla ha raccontato nella precedente puntata dello show di Italia 1 la sua verità. Come ogni 3 del mese la donna ha avuto - a suo dire - l'apparizione della Vergine Maria. Gaston Zama e le telecamere de "Le iene" si sono recate sulla collina di Trevignano Romano, luogo sacro e di preghiera, blindata per l’evento. Il servizio in onda questa sera mostra, in esclusiva, la cronaca dell'intera giornata: l'attesa, l' "estasi" di Gisella Cardia, le preghiere ma anche le proteste di alcuni abitanti del luogo.

Tra i servizi della nuova puntata de "Le iene" è molto atteso quello realizzato da Filippo Roma e legato allo scudetto del Napoli, che nel corso degli ultimi giorni ha acceso gli animi di un'intera città, al terzo tricolore della propria storia. In precedenza cinque napoletani celebri - tifosissimi del Napoli calcio - sono stati interrogati da "Le iene", con una domanda semplice e diretta: "cosa sareste disposti a fare in caso di scudetto del Napoli?". Hanno partecipato alla sfida Gigi D'Alessio, Luigi de Magistris, Raffaella Fico, Francesco Paolantoni e Alessandro Siani. D'Alessio si è sacrificato con un gavettone di acqua gelata, de Magistris aveva promesso un eclatante gesto a sorpresa, la Fico un bagno particolare, Paolantoni una scorpacciata di pasta e patate da mangiare in giro per la città e senza vestiti, Siani aveva promesso un'abbuffata a base di polenta. I risultati non possono che essere esilaranti.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (9 maggio 2023)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda oggi, martedì 9 maggio 2023, su Italia 1 a partire dalle 21.25. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.