Le iene, le anticipazioni e gli ospiti di questa sera

In onda oggi, 18 aprile 2023 a partire dalle 21.25 su Italia 1, la nuova puntata de “Le iene” propone un'altra significativa tappa della storia di GionnyScandal, il cantante che dopo 30 anni ha ritrovato i suoi genitori naturali. Belèn Rodriguez ospita in studio il duo rap degli Articolo 31.

Le iene, le anticipazioni del 18 aprile

Nella nuova puntata de "Le iene", in onda in prima serata su Italia 1, Belèn Rodriguez ospita in studio gli Articolo 31, lo storico duo rap formato da J-Ax e Dj Jad. Dopo lo scioglimento del 2006, i due hanno annunciato il loro ritorno nel 2018. Nel 2023 sono saliti alla ribalta al Festival di Sanremo con il brano "Un bel viaggio", il primo inedito del duo dopo venti anni. A spalleggiare Belen, ci sono ancora una volta le presenze fissa dello show di Davide Parenti, ovvero i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Fulcro dell'odierna puntata de "Le iene" è la storia a lieto fine fi GionnyScandal, ovvero Gionata Ruggieri (ma il suo verò cognome è Di Dio). Successivamente ad un’adolescenza segnata dalla morte dei suoi genitori, aveva scoperto di essere stato adottato. Insieme alla iene Veronica Ruggeri, il cantante era partito dalla Puglia e, in possesso di poche informazioni, grazie a un'incessante ricerca, con l'aiuto de "Le iene" è riuscito a ritrovare i suoi genitori biologici dopo ben 30 anni.

Giunto a Pisticci, GionnyScandal aveva scoperto in Comune che i suoi genitori naturali l’avevano riconosciuto, ma il Tribunale aveva tolto il bambino alla coppia, ritenendo che non sarebbe stata in grado di crescerlo, rendendolo in tal modo adottabile.

Oggi i genitori biologici, Rita e Antonio, vivono in case separate. Nella puntata di questa sera vediamo Antonio arrivare a Milano e, dopo aver abbracciato il figlio, racconta la sua dura storia, dai suoi problemi alla sua paternità scippata. Una storia intensa ed emozionante, che riserva anche questa sera alcuni significativi passaggi.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (18 aprile 2023)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda martedì 18 aprile 2023 su Italia 1 a partire dalle 21.25. Il programma è inoltre visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.