Le iene: questa sera l’ultima puntata dell’anno: le anticipazioni

Con la puntata di questa sera “Le iene” saluta momentaneamente il proprio pubblico, per poi tornare nel 2023. Condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari - coadiuvati dai comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi – lo show di Italia 1 ha vissuti mesi molto intensi. Tra i servizi di questa sera, quelli sui casi delle ginnaste italiane vittime di vessazioni e sulla giovane Gaia Randazzo, scomparsa lo scorso mese.

Le iene, le anticipazioni dell’ultima puntata dell’anno

Oggi, 13 dicembre, si conclude il 2022 de “Le iene” storico programma di Italia 1 ideato da Davide Parenti. Una stagione ricca di servizi, novità e qualche polemica, condotta ancora una volta dalla coppia formata da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Lo show si è avvalso in questo nuovo ciclo della presenza di Max Angioni ed Eleazaro Rossi, tra i giovani comici più apprezzati del nostro paese.

Il filo del discorso della nuova puntata dello show riprende da dove lo avevamo lasciato. Le parole della ginnasta Carlotta Ferlito, rafforzate dal servizio di Roberta Rei, hanno fatto molto discutere. La ragazza afferma che la sua carriera sarebbe stata compromessa dopo la sua denuncia di vessazioni e umiliazioni subìte durante la preparazione alle gare agonistiche. Nel servizio di questa sera ci sono nuove testimonianze e un intervista a Gherardo Tecchi, presidente della Federginnastica.

Altro servizio è quello firmato da Nina Palmieri e dedicato a Gaia Randazzo, la giovane protagonista di un caso già raccontato da “Chi l’ha visto?”. La ragazza è scomparsa nella notte tra il 10 e l’11 novembre scorso mentre era sul traghetto che, da Genova, era diretto a Palermo. Della ragazza non si hanno più notizie: il suo è stato davvero un suicidio o dietro c’è dell’altro?

La iena Giulio Golia ha visitato i laboratori della Polizia Scientifica della direzione centrale anticrimine. Gli investigatori racconteranno le modalità per analizzare e risolvere delicati casi di omicidio.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (13 dicembre 2022)

L’ultima puntata dell’anno de “Le iene” va in onda martedì 13 dicembre su Italia 1 a partire dalle 21.25. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.