Le Iene, le anticipazioni della puntata di questa sera

“Le iene” va in onda questa sera, 1° novembre, con una nuova puntata. Belèn Rodriguez e Teo Mammucari introducono servizi dedicati alla cronaca nera (con approfondimenti sul delitto di Garlasco e l’omicidio di Yara Gambirasio) e un’intervista al regista Oliver Stone, che parla dell’energia nucleare.

Le iene, le anticipazioni della quinta puntata stagionale

Primo giorno di novembre e nuova puntata de "Le iene", il longevo show di Italia 1 condotto anche quest'anno dalla coppia formata da Teo Mammucari e Belèn Rodriguez, affiancati dai due giovani comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi.

Tra i servizi della serata si segnala l'intervista che Gaston Zama ha fatto al regista premio Oscar Oliver Stone. Presente all'ultima Mostra del Cinema di Venezia con il documentario "Nuclear", il regista di "Platoon" e "Nato il quattro luglio" parla dell'opportunità di superare i rischi del cambiamento climatico utilizzando l'energia nucleare.



Antonino Monteleone torna ad occuparsi dell’omicidio di Yara Gambirasio, concentrando il focus del discorso sul ritrovamento della ragazza - morta nel 2010 in provincia di Bergamo – in un campo di?Chignolo d'Isola, ben tre mesi dopo la sua sparizione.

Alessandro De Giuseppe si occupa invece del delitto di Garlasco, introducendo alcune testimonianze inedite inerenti alla morte di Chiara Poggi, avvenuta nel 2007.

Matteo Viviani ha preparato un servizio sulla storia del giovane Daniele (24 anni) di Forlì, suicida poco più di un anno fa, ufficialmente per una vicenda sentimentale nata in rete ma mai resa concreta nella realtà.

Per finire, Giovanna Rei incontra due donne vittime di una “truffa amorosa” da parte di un medico.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (1° novembre 2022)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda martedì 1° novembre su Italia 1 a partire dalle 21.25. Il programma è inoltre visibile in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.