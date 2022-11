Le Iene, le anticipazioni della puntata di questa sera

Italia 1 trasmette oggi, 8 novembre, una nuova puntata de “Le iene”. Condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari - spalleggiati ancora una volta dai comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi – il programma è attualmente al centro dell’attenzione per il “caso Forlimpopoli”. Tra gli appuntamenti di questa sera, il reality “Ronf. Chi dorme è fuori”: scopriamo la formula del format.

Le iene, le anticipazioni di questa sera

Sono giorni complicati per lo show di Italia 1 “Le iene”: il programma di Davide Parenti è al centro dell'attenzione per il caso di Forlimpopoli (Forlì-Cesena): poco più di un anno fa il 24enne Daniele fu trovato morto, impiccato in casa. Il ragazzo aveva intrapreso, nel corso di un anno, una corrispondenza sentimentale con una giovane di nome Irene. Quando Daniele scoprì che il profilo della ragazza era fasullo decise di porre fine alla sua vita. La famiglia denunciò l’accaduto ai carabinieri. Dietro il profilo di Irene si nascondeva un 64enne pensionato di Forlimpopoli. La causa legale terminò con il seguente verdetto: “ richiesta d’archiviazione da parte della Procura per il reato di morte come conseguenza di altro reato ed una sanzione pecuniaria da soli 825 euro per sostituzione di persona”.

La settimana scorsa è andato in onda un servizio de “Le iene”, dove l’inviato dello show ha rintracciato ed affrontato il pensionato. Riconosciuto dai concittadini, l’uomo è stato trovato morto, suicida, il 6 novembre.

La nuova puntata de “Le iene” è avvolta dal mistero e la massima curiosità risiede adesso nel sapere se lo show parlerà ancora di questa vicenda e, in tal caso, di capire la chiave che adotterà per fare ciò.



Tuttavia, lo show questa sera lancia “Ronf. Chi dorme è fuori”. Si tratta di un esperimento sociale trasmesso in diverse settimane nel corso della trasmissione di Italia 1. I partecipanti sono stati obbligati a convivere per alcuni giorni, senza comfort, in un capannone industriale sul lago di Como. Il titolo dice già molto: coloro che cadono per primi tra le braccia di Orfeo saranno eliminati sulla privazione del sonno e sugli Ma che effetti psico-fisici può produrre la mancanza di riposo? alla mancanza di riposo. I concorrenti sono: Francesco Chiofalo, Orlando Puoti e Vera Miales, provenienti dall'ultima edizione de "La pupa e il secchione"; la star del cinema porno Benny Green; le gemelle Jessica e Lidia Vella del "Grande Fratello 14", la stylist di moda Mery Romano; gli influencer Alecksandro Rizzo e Cristina Buonerba; il due volte campione del mondo del karate Stefano Maniscalco; l'ex on the beach Daniele Tosto; il sacerdote-tiktoker don Ambrogio; il cabarettista Pino Campagn; l’attrice Rebecca Monacelli; il fitness boy Giampaolo Calvaresi.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (8 novembre 2022)

La nuova puntata de “Le iene” va in onda martedì 8 novembre su Italia 1 a partire dalle 21.25. Il programma è visibile inoltre in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.