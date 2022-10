Le Iene, anticipazioni della puntata di questa sera

“Le Iene” torna questa sera, 11 ottobre, con la seconda puntata stagionale. In onda su Italia 1 e condotta da Teo Mammucari e da Belén Rodríguez, la puntata di oggi si avvale di un prezioso omaggio alle donne iraniane e di nuovi servizi, come quello di Massimo Giuseppe Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio. Leggiamo le anticipazioni.

Le iene, anticipazioni seconda puntata

Nella puntata de “Le iene” della scorsa settimana, Nina Palmieri ha lanciato un appello molto importante in favore delle donne iraniane. Mentre si tagliava una ciocca di capelli, la Palmieri ha invitato le donne dello spettacolo a fare altrettanto. Nella nuova puntata dello show vediamo Giulia Salemi (sua madre – iraniana - è scappata dalla sua terra Natale nel 1978, durante la Rivoluzione Islamica) appellarsi alle donne iraniane utilizzando proprio la loro lingua. Vedremo inoltre molte Vip tagliarsi la ciocca di capelli: da Belèn Rodriguez a Claudia Gerini, da Ambra Angiolini a Rocio Munoz Morales, da Nina Zilli a Sofia Goggia, da Costanza Caracciolo a Bianca Atzei.

Tra i nuovi servizi del programma condotto dalla coppia formata da Belén Rodríguez e Teo Mammucari, fiancheggiati dai comici Max Angioni ed Eleazaro Rossi, troviamo quello firmato da Antonino Monteleone e incentrato su Massimo Giuseppe Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio della giovane Yara Gambirasio, avvenuto nel 2010. Ascoltiamo un intervista con l’avvocato di Bossetti, Claudio Salvagni, riguardante una prova che sarebbe stata favorevole al suo cliente: quella sulle provette contenenti il DNA dell’imputato.

Altro servizio della serata è quello di Luigi Pelazza, che torna su una vicenda già precedentemente raccontata: quella di Luca, accompagnato dalla storica iena a Belgrado, dove si trova Arelis, la sua fidanzata cubana conosciuta in rete. Raccontata la scorsa settimana, la prima parte della storia si concludeva con l’entrata della ragazza in Italia. A quanto pare, però, la vicenda non si è chiusa con l’auspicato lieto fine. Ne scopriremo di più questa sera.

Molta curiosità, infine, per l'intervento di Saverio Raimondo, accusato da molte persone sui social a causa del suo monologo della scorsa settimana. Parole, le sue, che facevano satira sul tema del body shaming.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming

Le nuova puntata de “Le iene” va in onda oggi, 11 ottobre, a partire dalle 21.25 su Italia 1. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.