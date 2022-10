Le Iene stasera in tv: le anticipazioni della prima puntata con Teo Mammucari e Belen Rodriguez

Tra gli show più longevi di Mediaset, “Le iene” riparte oggi, 4 ottobre, con una edizione che riprende il suo tradizionale format. Anche questa stagione è condotta da Teo Mammucari e da una Belén Rodríguez per l’occasione anche inviata. Reportage, inchieste, interviste e ironia. Nel cast ritroviamo Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Ospiti della prima puntata Saverio Raimondo, Pio e Amedeo.

Le Iene, nuova stagione: anticipazioni prima puntata

Torna oggi, martedì 4 ottobre, uno dei programmi simbolo di Italia 1: “Le iene”, show che fin dal 1997 rappresenta un appuntamento fisso per molti telespettatori. In conduzione ritroviamo la coppia formata da Belén Rodríguez e Teo Mammucari, attualmente anche impegnati con il talent "Tú sí que vales", in onda il sabato sera su Canale 5. A fare loro da spalla rivediamo Max Angioni ed Eleazaro Rossi, tra i comici più amati della nuova generazione. La prime news sulla nuova edizione delle Iene conferma pienamente tutte le peculiarità che hanno reso nota la creatura di Davide Parenti: reportage e inchieste, ma anche interviste a personaggi noti e scherzi. Ma c’è di più: questa stagione, di settimana in settimana, ospiterà in studio noti personaggi del mondo televisivo, cinematografico, musicale e sportivo. Ognuno degli ospiti può portare monologhi su importanti tematiche, capaci anche di fornire allo spettatore spunti di riflessione.

Nella prima puntata stagionale gli ospiti sono Pio e Amedeo, il duo comico che, in onda attualmente su Canale 5 con “Emigratis”, è stato lanciato proprio da “Le iene” e Saverio Raimondo, apprezzato comico e cabarettista. Tra i servizi di questa sera è particolarmente atteso quello che vede Belén Rodríguez per la prima volta nei panni di inviata. La conduttrice tratta il delicato tema della dismorfofobia, con interviste a psicologi, specialisti e a coloro che soffrono dl questo disturbo psicologico. L’altro servizio annunciato in anteprima è quello realizzato da Stefano Corti: dopo le polemiche legate a Laura Pausini, la iena proverà a far cantare “Bella Ciao” a vari leader politici, compresi Giorgia Meloni, Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Pierferdinando Casini.

Dove vedere Le iene in tv e in streaming (da martedì 4 ottobre)

Le iene va in onda - a partire dal 4 ottobre - il martedì su Italia 1 dalle 21.25. Il programma è visibile anche in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.