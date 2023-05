Le Iene, Belen cade e il video diventa virale (grazie alla mamma)

Tutto pronto per partire con una nuova puntata de Le Iene, ricca di servizi, interviste, inchieste e ospiti. L’inizio è affidato come sempre all’ingresso ‘regale’ di Belen Rodriguez con i comici presenze fisse in studio. Fasciata in un bellissimo tubino lungo lilla con stampa floreale, entra la statuaria conduttrice, come di consueto inerpicata su un paio di tacchi vertiginosi d’ordinanza. La sua abituale sfilata d’ingresso, nella puntata del 16 maggio però, non va come sempre. La showgirl si avvicina a Nathan Kiboba per salutarlo, ma mette male un piede, inciampa e, clamorosamente scivola, finendo sdraiata per terra. Le risate per l’accaduto le impediscono di rialzarsi velocemente, e a quel punto a salvare la situazione interviene Max Angioni che lancia il primo servizio della puntata.

Un episodio imbarazzante, ma che, in un contesto dissacrante come quello dello studio de Le Iene dove regnano il sarcasmo e l’ironia, si fa presto a sdrammatizzare o anche, a trasformarsi in un meme di sicuro successo. Basta poco perchè l’episodio della caduta di Belen Rodriguez diventi virale, anche e soprattutto perché il video è stato immediatamente pubblicato sul profilo Instagram di Veronica Cozzani, che della showgirl è la mamma e che abitualmente posta l'inizio della trasmissione che vede protagonista la figlia. Anche questa sera mamma Veronica è stata pronta a postare e, come la figlia, anche il suo commento all'accaduto è stato quello di una sonora risata. Dal suo profilo il video è rimbalzato per il web divenendo immediatamente virale.